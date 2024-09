VfB Stuttgart bei Real Madrid: So spielen die Schwaben eine starke Rolle – ein Kommentar

Anzeige

Die Stuttgarter haben in Madrid genau das gemacht, was sie in der Champions League tun sollten: Spaß haben, mitmischen, aufmischen. So kann der VfB eine starke Rolle spielen. Ein Kommentar.

Von Andreas Reiners

Lehrgeld ist oft teuer. Und genauso oft schmerzhaft. Bitter sowieso.

Deshalb schmeckt dieser Champions-League-Abend bei Real Madrid dem VfB Stuttgart zunächst einmal gar nicht. Denn trotz einer guten Leistung ist das 1:3 nur schwer zu verdauen. Trainer Sebastian Hoeneß war enttäuscht, ganz unmittelbar nach dem Spiel, ließ aber auch durchblicken, dass man stolz sein kann.

Denn die Stuttgarter können eine Menge mitnehmen. So viel, dass diese Pleite hinten raus noch einen ganz speziellen Nachgeschmack entwickeln kann. Einen süßen.

Denn was den VfB in Madrid ausgezeichnet hat, sind wichtige Zutaten für die kommenden Wochen und Monate in diesem Wettbewerb: Spielfreude, ein erfrischender Offensivdrang, das richtige Maß an Respekt, eine beeindruckende Lockerheit, Lust und - Mut und Risiko.

Mut, auch bei Real Madrid anzugreifen, die Chancen zu suchen und dabei auch Fehler zu machen.

Und ein Risiko, das Spaß macht. Das ein bisschen wild ist, aber unterhaltsam. Und mit den richtigen Lerneffekten sogar auch erfolgreich sein kann.