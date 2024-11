Ermedin Demirovic gelang schon in der 5. Minute die VfB-Führung. Für den Bosnier war es sein erstes Tor in der Königsklasse. Ausgerechnet Silas glich aus (12.). Der Offensivspieler ist vom VfB derzeit nach Belgrad ausgeliehen. Rade Krunic (31.), Mirko Ivanic (65.) und Nemanja Radonjic (69./88.) sorgten anschließend mit ihren Treffern für großen Frust bei den Schwaben.

Trainer Sebastian Hoeneß haderte nach dem Schlusspfiff ebenfalls mit dem Auftritt seines Teams: "Das war von vorne bis hinten kein guter Auftritt von uns." Seine Mannschaft habe "nie den Rhythmus aufgenommen, nie Kontrolle gehabt". Nun sei der VfB laut Hoeneß in der Situation, "in den nächsten Spielen punkten zu müssen."

"Wir haben einfache Fehler gemacht und nicht gut gespielt. Die Führung sollte eigentlich beflügeln, aber so war das auch in der Höhe verdient. Das war heute gar nichts", sagte Nationalspieler Angelo Stiller nach dem herben Rückschlag mit finsterer Miene bei "DAZN". Man müsse das "jetzt abhaken und beim nächsten Heimspiel auf jeden Fall gewinnen".

Der VfB Stuttgart ist in der hitzigen Atmosphäre des Belgrader "Marakana" eiskalt erwischt worden: Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß verlor das Hochrisikospiel in der Champions League bei Roter Stern nach einer teils desolaten Vorstellung deutlich mit 1:5 (1:2) und steht nach dem herben Rückschlag im Kampf um die Achtelfinal-Play-offs nun noch mehr unter Druck.

"Wir werden mindestens vier, eher fünf, sechs Punkte brauchen, um weitere Champions-League-Spiele zu erleben", hatte Hoeneß schon vor Anpfiff betont. Bislang hat der VfB nach fünf Spielen gerade einmal vier Zähler auf dem Konto. Für Roter Stern waren es die ersten Punkte in der Ligaphase überhaupt.

Auseinandersetzungen in der Innenstadt

Vor der brisanten Partie war es zu einigen Vorfällen gekommen. In der Innenstadt von Belgrad gab es gewalttätige Auseinandersetzungen. Zudem waren etliche Anhänger der Schwaben an der Grenze zu Serbien wieder umgekehrt.

Von unverhältnismäßigen Kontrollen war die Rede. Der VfB hatte schon im Vorfeld vor unkalkulierbaren Risiken gewarnt. Teile der Ultras von Roter Stern gelten als gewaltsuchend. Deshalb herrschte Alarmstufe Rot.

Auch im Stadion Rajko Mitic ging es von Beginn an hoch her. Hoeneß warnte vor einer "hitzigen Atmosphäre". Aber darauf sei sein Team "eingestellt". Dies zeigte sich schnell: Demirovic verwandelte eine Kopfballvorlage von Enzo Millot eiskalt per Aufsetzer. Zuvor hatte schon Chris Führich die Chance zur frühen Stuttgarter Führung gehabt.