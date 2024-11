Wirtz überragt: Bayer schießt überforderte Salzburger ab

Bayer Leverkusen hat seinen Verletzungssorgen eindrucksvoll getrotzt und mit dem höchsten Sieg in der Champions League einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase gemacht. Der spielfreudige deutsche Double-Gewinner setzte sich am Dienstag hochverdient mit 5:0 (3:0) gegen RB Salzburg durch und meldete sich im Kampf um den direkten Achtelfinaleinzug zurück.

Doppelpacker Florian Wirtz (8., 30.), Kunstschütze Alejandro Grimaldo (11.) per Freistoß, Patrik Schick (61.) und Aleix Garcia (72.) trafen zum Sieg für die Werkself und bescherten Trainer Xabi Alonso einen Tag nach seinem 43. Geburtstag ein nachträgliches Geschenk. Nach einem Remis in Brest und der schmerzhaften 0:4-Pleite in Liverpool kehrte die Werkself in der Königsklasse in die Erfolgsspur zurück und hat mit zehn Punkten aus fünf Spielen einen Platz unter den besten Acht im Visier.

Die Verletzungen von gleich vier Offensivakteuren um Torjäger Victor Boniface hatten bei Bayer im Vorfeld auf die Stimmung gedrückt, Granit Xhaka hatte dennoch unmissverständlich und bei "allem Respekt" vor den kriselnden Österreichern einen Sieg gefordert - und die Werkself setzte die Vorgabe ihres Anführers von Beginn an um.

Ausnahmekönner Wirtz scheiterte in der zweiten Minute aus spitzem Winkel noch am stark reagierenden RB-Keeper Alexander Schlager, doch die Leverkusener blieben dran: Nach einem Schuss von Schick prallte der Ball Salzburgs Verteidiger Samson Baidoo vom Oberschenkel an den Arm, Schiedsrichter Mykola Balakin zeigte auf den Punkt - und blieb auch nach Ansicht der Videobilder bei seiner fragwürdigen Entscheidung. Wirtz verwandelte sicher.

Und Bayer legte direkt nach. Wirtz wurde vor dem Strafraum gefoult, Grimaldo schlenzte den fälligen Freistoß perfekt über die Mauer ins Tor. Die Partie verflachte in der Folge etwas, die Gäste wurden aktiver, gefährliche Abschlüsse hatte aber nur Bayer: Schlager parierte stark gegen Grimaldo (26.) und Xhaka (27.), ehe Wirtz nach einem starken Solo zum 3:0 traf - die Vorentscheidung und sein bereits fünftes Tor in der laufenden Champions-League-Saison.

Die Gastgeber kombinierten auch in der Folge immer wieder sehenswert vor dem gegnerischen Strafraum, vor allem Wirtz war von den Salzburgern kaum zu halten - Salzburgs Keeper Schlager, Vertreter des verletzten Ex-Leipzigers Janis Blaswich, verhinderte einen höheren Rückstand zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel verwaltete die Werkself den Vorsprung ohne große Probleme, Schick (52.) köpfte knapp am Tor vorbei. Die Salzburger bekamen kaum Zugriff, Leverkusen drängte auf das vierte Tor. Dieses besorgte Schick dann aus kurzer Distanz nach Flanke von Jeremie Frimpong. Wirtz verpasste wenig später sein drittes Tor knapp (65.), doch der eingewechselte Aleix Garcia (72.) erhöhte.