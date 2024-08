Conference League 2024/25: Playoffs, neuer Modus, deutsche Teilnehmer, Vereine, Übertragungen im TV

Wann aber geht's so richtig los? Welcher Bundesliga -Verein ist dabei? Wer spielt in den Conference-League-Playoffs gegen wen und wann wird die Ligaphase ausgelost? ran hat die Infos für euch zusammengetragen.

Wie in der Champions League und der Europa League ist auch in der Conference League zur neuen Spielzeit einiges anders. Grund ist die Aufstockung von 32 auf 36 Teams, die vom Kontinentalverband beschlossen wurde.

Auch der kleinste der drei UEFA-Wettbewerbe präsentiert sich zur Saison 2024/25 in einem neuen Gewand.

Zunächst stehen in der Conference League noch die Playoffs an, ehe der neue Modus mit der Ligaphase beginnt. Wie genau sieht dieser aus? Welche deutschen Teams sind dabei? Wer überträgt live im Free-TV und Stream?

Das Wichtigste in Kürze

Conference League: Wer spielt in den Playoffs gegen wen?

Die ersten drei Quali-Runden zur Conference League sind Geschichte. Nun folgen noch die Playoffs, die größtenteils am 22. (Hinspiele) bzw. 29. August (Rückspiele) ausgetragen werden. Nachfolgend die Paarungen in der Übersicht, die Anstoßzeiten sind noch offen:

Die Gewinner der Playoffs ziehen im Anschluss in die Ligaphase ein, für die Verlierer ist die Europapokalsaison beendet. Aus deutscher Sicht erfreulich: der 1. FC Heidenheim kann sich nur ein Jahr nach seinem Aufstieg in die Bundesliga bereits erstmals für den Europapokal qualifizieren, in den Playoffs wartet BK Häcken aus Schweden.