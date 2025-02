Atletico souverän ins Pokal-Halbfinale

Atletico Madrid hat ohne Mühe das Halbfinale des spanischen Pokals erreicht.

Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone setzte sich gegen den Erstligakonkurrenten FC Getafe souverän mit 5:0 (3:0) durch und darf weiter vom ersten Triumph in der Copa del Rey seit 2013 träumen. Im Vorjahr war für Atletico im Halbfinale (0:1 gegen Athletic Bilbao) Endstation.

Trainer-Sohn Giuliano Simeone (8., 17.), Samuel Lino (42.), Angel Correa (78.) und der Ex-Leipziger Alexander Sörloth (86.) trafen zum Sieg für den Champions-League-Achtelfinalisten.

Stadtrivale Real Madrid kämpft am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im Liveticker) bei CD Leganes um den Einzug ins Halbfinale. Am Samstag kommt es in der Liga im Bernabeu zum Madrider Derby.