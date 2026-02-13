Der FC Barcelona kommt im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey böse unter die Räder. Hansi Flick glaubt dennoch an ein Wunder im Rückspiel.

Hansi Flick war nach der Pokal-Klatsche des FC Barcelona bei Atlético Madrid bedient.

"Wir haben in der ersten Halbzeit nicht als Mannschaft gespielt. Die Abstände waren zu groß. Wir haben nicht so gepresst, wie wir es wollten. Die ersten 45 Minuten waren eine große Lektion für uns", sagte der deutsche Trainer nach dem 0:4 (0:4) im Halbfinal-Hinspiel. Aufgeben wolle er den Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung trotz der schier aussichtslosen Lage nicht.

"Wir haben die Chance zurückzuschlagen, wissen, dass es nicht einfach ist. Aber wir nehmen das in Angriff", betonte der 60-Jährige mit Blick auf das Rückspiel am 3. März: "Wir werden kämpfen, haben zwei Halbzeiten. Wenn wir in der Lage sind, beide Halbzeiten 2:0 zu gewinnen – das ist unser Ziel. Wir werden darum kämpfen, brauchen unsere Fans und werden dann sehen, was passiert."