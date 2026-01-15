FC Barcelona: Hansi Flick entgeht Blamage in der Copa del Rey

Der Titelverteidiger erreichte am Donnerstagabend durch ein hart erkämpftes 2:0 (0:0) beim Zweitligisten Racing Santander das Viertelfinale. Ferran Torres (66.) und Lamine Yamal (90.+5) trafen zum Sieg.

Einen Tag nach der Demütigung für Real Madrid haben der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick die nächste Blamage eines Favoriten in der spanischen Copa del Rey mit Mühe verhindert.

Barca muss zittern: Erlösung durch Yamal

Nachdem sich die Madrilenen am Vortag mit dem 2:3 bei Albacete Balompié, den Tabellen-17. der zweiten spanischen Liga, bis auf die Knochen blamiert hatten, verzichtete Flick auf personelle Experimente und trat in Bestbesetzung an.

Seine Stars taten sich lange schwer und konnten erst in der 66. Minute durch Ferran Torres in Führung gehen. Im Anschluss hatten die Katalanen Glück, dass zwei Treffer des Außenseiters in der Schlussphase aufgrund von Abseitspositionen nicht zählten.

Und: Torhüter Joan García rettete spät einmal stark und verhinderte so einen möglichen Ausgleichstreffer. Yamal sorgte erst in der fünften Minute der Nachspielzeit nach einem Konter für die Entscheidung.