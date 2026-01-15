- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

FC Barcelona: Hansi Flick entgeht Blamage in der Copa del Rey

  • Aktualisiert: 15.01.2026
  • 23:25 Uhr
  • SID

Der FC Barcelona tut sich im spanischen Pokal gegen Racing Santander erstaunlich lange schwer. Erst in der zweiten Halbzeit setzt sich die Qualität der Blaugrana dann doch durch.

Einen Tag nach der Demütigung für Real Madrid haben der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick die nächste Blamage eines Favoriten in der spanischen Copa del Rey mit Mühe verhindert.

Der Titelverteidiger erreichte am Donnerstagabend durch ein hart erkämpftes 2:0 (0:0) beim Zweitligisten Racing Santander das Viertelfinale. Ferran Torres (66.) und Lamine Yamal (90.+5) trafen zum Sieg.

- Anzeige -
- Anzeige -

Barca muss zittern: Erlösung durch Yamal

Nachdem sich die Madrilenen am Vortag mit dem 2:3 bei Albacete Balompié, den Tabellen-17. der zweiten spanischen Liga, bis auf die Knochen blamiert hatten, verzichtete Flick auf personelle Experimente und trat in Bestbesetzung an.

Seine Stars taten sich lange schwer und konnten erst in der 66. Minute durch Ferran Torres in Führung gehen. Im Anschluss hatten die Katalanen Glück, dass zwei Treffer des Außenseiters in der Schlussphase aufgrund von Abseitspositionen nicht zählten.

Und: Torhüter Joan García rettete spät einmal stark und verhinderte so einen möglichen Ausgleichstreffer. Yamal sorgte erst in der fünften Minute der Nachspielzeit nach einem Konter für die Entscheidung.

- Anzeige -
Alles zum Fußball
imago images 1048899570
News

Alonso unschuldig: Die wahren Gründe für die Real-Misere

  • 15.01.2026
  • 23:03 Uhr
Alexis Claude-Maurice (M.) beim Torschuss zum 1:0
News

In Überzahl: Augsburg gibt Sieg gegen Union aus der Hand

  • 15.01.2026
  • 22:57 Uhr
Füllkrug musste zunächst draußen zuschauen
News

Mit Füllkrug als Joker: Milan bleibt oben dran

  • 15.01.2026
  • 22:49 Uhr
Markus Krösche hat gut Lachen bei der Eintracht
News

Ebnoutalib-Schock: Legt Frankfurt im Sturm nochmal nach?

  • 15.01.2026
  • 19:46 Uhr
Emblem von Waldhof Mannheim
News

DFB: Strafen für Waldhof Mannheim

  • 15.01.2026
  • 19:46 Uhr
Infantino hat große Ziele
News

Ticket-Nachfrage für WM weiterhin groß

  • 15.01.2026
  • 19:19 Uhr
Manchester City v Chelsea - Premier LeagueUpdate

PSG lauert: Chelsea-Star vor Blitz-Abschied?

  • Galerie
  • 15.01.2026
  • 18:51 Uhr
Kössler (r.) spielt künftig in Denver
News

Hoffenheims Kössler unterschreibt in Denver

  • 15.01.2026
  • 18:41 Uhr
Trainer Vincent Kompany und 27 Konrad Laimer, Porträt, Portrait, Fussball Abschlusstraining UEFA Champions League Spiel - FC Arsenal vs. FC Bayern 25.11.2025 Trainingsgelände, Säbenerstr. FOTO: Mla...
News

Engpass nach Laimer-Schock: Welche Optionen bleiben Kompany?

  • 15.01.2026
  • 18:25 Uhr
Infantino (r.) schenkte Trump symbolisch ein Finalticket
News

"Skandal": FSE kritisiert WM-Preise für Fans mit Behinderung

  • 15.01.2026
  • 17:28 Uhr