Real Madrid blamiert sich im Pokal-Achtelfinale bis auf die Knochen. Die Verantwortung für diese Schmach übernimmt der gerade erst installierte Coach.

Nach seinem Horrorstart bei Real Madrid suchte Alvaro Arbeloa nicht lange nach einem Schuldigen. "Wenn jemand für dieses Ergebnis verantwortlich ist, dann eindeutig ich", sagte der neue Coach des spanischen Rekordmeisters nach der Blamage im Achtelfinale der Copa del Rey beim Zweitligisten Albacete Balompie.

Schon ein Unentschieden sei "in diesem Verein schlimm", sagte Arbeloa - "und das ist eine Tragödie".

Arbeloa, zuvor Coach der zweiten Mannschaft, hatte sich den Start bei den Königlichen ganz anders vorgestellt. Real hatte sich am Montag nach der Niederlage im spanischen Supercup gegen den FC Barcelona (2:3) vom früheren Leverkusener Meistermacher Xabi Alonso getrennt, eine Besserung scheint aber nicht in Sicht.