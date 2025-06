DFB-Team - Deniz Undav wehrt sich gegen Kritik: "Auf einmal war Döner essen ein Problem"

Der 28-Jährige, der mit "nur" 19 Scorerpunkten in 36 Spielen hinter den starken Leistungen der Vorsaison zurückblieb, zeigte sich kämpferisch und ließ sich nicht beirren. "Auf einmal war Döner essen ein Problem", ätzte Undav vor dem Halbfinale der Nations League am Mittwoch in München gegen Portugal (ab 21 Uhr im Liveticker und auf Joyn) in Richtung seiner Kritiker, die ihm mangelnde Professionalität vorwarfen. Zwischen Januar und April gelang ihm nur ein Pflichtspieltor.

Deniz Undav galt in der Saison 2023/24 als Shooting Star - trotz seiner Eigenheiten. In der vergangenen Saison hatte er seine erste Formkrise beim VfB Stuttgart. Nun legt der Stürmer offen, wie er mit der Kritik aus dieser Zeit umgeht.

Nations League: Undav zuletzt wieder in besserer Form

In der Saison 2023/24 hatte Undav mit 29 Toren und Vorlagen in weniger Spielen maßgeblich zum überraschenden Erfolg des VfB Stuttgart beigetragen, der die Schwaben zurück in die Champions League führte.

Doch in der abgelaufenen Spielzeit konnte der Deutsch-Türke nicht an diese Glanzleistungen anknüpfen, was ihm in den Medien und bei Teilen der Fans Kritik einbrachte. Besonders sein Lebensstil geriet ins Visier, wobei sogar seine Besuche in der Dönerbude thematisiert wurden. "Ich lasse mich nicht verrückt machen", betonte Undav: "Ich weiß, was ich kann, und ich arbeite hart, um wieder an meine Bestform anzuknüpfen."

In den vergangenen Wochen geht seine Formkurve wieder nach oben: In den letzten fünf Bundesliga-Spielen gelangen ihm vier Scorer, auch im Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld traf er beim 4:2 und legte ein weiteres Tor auf.

Für die kommende Saison hat sich der Stürmer viel vorgenommen: "Ich will zeigen, dass ich zurück bin. Die Kritiker werden schon sehen, was sie davon haben." Undav, der 2023 von Brighton & Hove Albion nach Stuttgart wechselte, betonte zudem seinen starken Bezug zur Stadt und zum Verein: "Stuttgart ist mein Zuhause, hier fühle ich mich wohl. Ich will mit dem VfB wieder Großes erreichen."