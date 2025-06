FC Barcelona - Marc-Andre ter Stegen raus? Joan Garcia im Anflug

Der FC Barcelona wird Torhüter Joan Garcia verpflichten, laut Fabrizio Romano ist der Wechsel fix. Für Marc-Andre ter Stegen sind das schlechte Nachrichten.

Der FC Barcelona wird Joan Garcia verpflichten und damit einen Herausforderer von Nationalkeeper Marc-Andre ter Stegen holen.

Wie Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, hat sich der Klub mit dem Torwart von Espanyol Barcelona geeinigt, Garcia soll einen Fünfjahresvertrag erhalten. Weitere formelle Schritte würden nun folgen, um den Deal zu finalisieren.

Durch die Ausstiegsklausel werden 25 Millionen Euro Ablöse fällig, die an Barcas Stadtrivalen gehen.

Was das für ter Stegen bedeutet, ist noch unklar. Im besten Fall wird der Deutsche mit Garcia, Inaki Pena und Wojciech Szczesny, der aber noch keinen Vertrag für die neue Saison besitzt, um den Platz im Tor kämpfen.

Es gab aber auch Berichte, er sei ein Verkaufskandidat.

"Ich weiß, dass ich nächstes Jahr in Barcelona bin", sagte die deutsche Nummer 1 jüngst im Lager der Nationalmannschaft vor dem Spiel in der Nations League gegen Portugal am Mittwochabend (ab 21 Uhr im ZDF-Stream via Joyn) und betonte: "Ich freue mich extrem auf die kommende Saison, weil wir eine tolle Mannschaft haben, die jung, dynamisch und hungrig ist."

Gerüchte über einen Verkauf nahm er locker, allerdings war das auch vor der nun wohl bevorstehenden Garcia-Verpflichtung. "Das ist so wie immer: Barca ist einer der größten Vereine der Welt, und da gibt's halt Konkurrenzsituationen", sagte der 33-Jährige und ergänzte: "Barca versucht, sich immer zu verbessern. Und ich versuche, meine Leistung abzurufen."

Jeder, der komme, werde sich, egal auf welcher Position, dem stellen müssen, ergänzte der frühere Gladbacher. "Das war schon in den letzten Jahren so, auch da hatten wir tolle Torhüter, die mit Ambitionen gekommen sind. Genau so soll es auch sein", meinte ter Stegen, der gerade erst nach monatelanger Verletzungspause zurückgekehrt ist: "Ich möchte immer auf dem Platz stehen und werde auch in der Zukunft alles dafür geben. Solange ich meine Leistung bringe, bin ich immer gut geschützt."