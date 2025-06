WM 2026: Wer landet in Lostopf 1? Deutschland droht schwere Gruppe - was macht Italien heute?

Deutschland im FIFA-Ranking auf Platz 10

Deutschland ist allerdings aktuell nur auf dem zehnten Platz im FIFA-Ranking und hätte sich mit einem Sieg an die besser platzierten Teams heranpirschen können. Vor der Nationalmannschaft stehen Argentinien, Spanien, Frankreich, England, Brasilien, die Niederlande, Portugal, Belgien und Italien.

Damit wäre Deutschland - Stand heute - nur im zweiten Lostopf, müsste es also bereits in der Gruppenphase mindestens mit einem Schwergewicht aufnehmen. Ein Sieg in der Nations League hätte die Chancen verbessert, dass Deutschland noch an Italien vorbezieht.