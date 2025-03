Während die deutschen Medien vor allem Goretzka als Mann des Spiels feiern, hat die italienische Presse nur noch wenig Hoffnungen für das Duell in Dortmund.

Das Rückspiel findet am Sonntag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) in Dortmund statt.

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor dem erstmaligen Einzug ins Final Four der Nations League. Beim 2:1 (0:1) in Italien im Viertelfinal-Hinspiel erzielte Rückkehrer Leon Goretzka den Siegtreffer.

Die deutsche Nationalmannschaft siegt im Viertelfinal-Hinspiel 2:1 in Italien. Wir haben die Pressestimmen zum Erfolg in der Nations League gesammelt.

Das Wichtigste in Kürze

kicker: "MVP des Spiels mit folgenreicher Beschwerde: Goretzkas gelungenes DFB-Comeback! Nach 16 Monaten feiert Leon Goretzka sein Comeback in der Nationalmannschaft - ein mehr als gelungenes. Lob gibt es von allen Seiten, nachdem der Bayern-Profi "keine leichte Zeit" durchgemacht hatte."

Bild: "Das Goretzka-Märchen! Jetzt ist unsere Mini-Heim-EM zum Greifen nah! Die DFB-Elf startet perfekt ins Länderspieljahr 2025, gewinnt das Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Mailand gegen Italien nach Halbzeit-Rückstand 2:1. Es ist der erste Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Italien seit 39 Jahren."

Süddeutsche: "Deutschland übertölpelt das San Siro. Eine auf mancher Position ungewöhnliche Nagelsmann-Elf überzeugt mit Klasse und Kopfballtoren. Beim 2:1 im Mailänder Stadion stecken die DFB-Männer anfängliche Schwierigkeiten locker weg."

Sport 1: "DFB-Team besiegt Italien-Fluch. Deutschland feiert in der Nations League einen Comeback-Sieg gegen Italien und hat beste Chancen, das Finalturnier zu erreichen. Zwei Bayern-Stars überzeugen auf ganzer Linie."

Spiegel: "Zurück in die Zukunft. Vor 16 Monaten wurde Leon Goretzka zum Symbol einer völlig verunsicherten DFB-Elf. Jetzt feiert er im Viertelfinale der Nations League gegen Italien seine Rückkehr. Und sie ist besonders."

n-tv: "Kopfballungeheuer sorgen für ersten DFB-Sieg in Italien seit 1986. In der ersten Halbzeit finden die deutschen Fußballer schwer ins Spiel, nach dem Seitenwechsel läuft es deutlich besser. Im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League beflügeln zwei Flanken von Joshua Kimmich die DFB-Elf. Sie sorgen für den ersten Sieg in Italien seit 1986."