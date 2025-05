Nations League: DFB-Team von Nagelsmann veranstaltet öffentliches Training

Die deutsche Nationalmannschaft steht im Final Four der Nations League. Im Vorlauf plant der DFB ein öffentliches Training vor tausenden Fans.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gibt sich vor dem Final Four in der Nations League volksnah. Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Spieler laden rund 4000 Fans am 30. Mai zu einem öffentlichen Training im Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach ein. Die Anhänger können ab dem 28. Mai (ab 10 Uhr) im DFB-Ticketportal kostenlose Eintrittskarten buchen.

Nagelsmann bereitet seine Mannschaft ab dem 30. Mai auf das Halbfinale der Nationenliga am 4. Juni in München gegen Portugal vor. Sein Aufgebot gibt der 37-Jährige am 22. Mai bekannt.

Sollte die DFB-Auswahl gegen Cristiano Ronaldo und Co. gewinnen, kommt es am 8. Juni in München zum Finale gegen Europameister Spanien oder Vize-Weltmeister Frankreich. Das Spiel um Platz drei findet am selben Tag in Stuttgart statt.

Das Verhältnis der Nationalmannschaft zu den Fans hat sich in den vergangenen Jahren wieder deutlich verbessert. Öffentliche Trainingseinheiten wurden zuletzt immer wieder durchgeführt.