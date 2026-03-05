DFB-Team - Deniz Undav reagiert auf Nagelsmann-Interview: "Er braucht auch nicht mit mir zu reden"

Ein Interview von Julian Nagelsmann über den möglichen DFB-Kader bei der WM 2026 sorgt weiterhin für Furore. Auch Deniz Undav meldet sich nach der indirekten Kritik an ihm zu Wort - und verteidigt sich.

"Das ist zumindest auch eine Baustelle, die wir schließen müssen."

So äußerte sich Julian Nagelsmann zuletzt in einem "kicker"-Interview über die Situation im Sturm beim DFB-Team.

Es war eine von vielen kontroversen Aussagen, die der Bundestrainer über die aktuelle Situation des DFB-Kaders traf.

Diese Kritik traf auch Stuttgart-Stürmer Deniz Undav, der mit 14 Bundesliga-Toren hinter Harry Kane der zweitbeste Torjäger der Bundesliga ist. "Ich habe das Interview nicht gelesen. Im Endeffekt bin ich ein Stürmer mit guten Statistiken. Ich liefere Woche für Woche ab und versuche mich so zu empfehlen", erklärte er bei der "BILD".

Undav deutete zudem an ein unterkühltes Verhältnis zum Bundestrainer an. "Ich habe mit ihm seit der Winterpause kein Gespräch gehabt. Er braucht auch nicht mit mir zu reden. Meine Argumente sind auf dem Platz. Das versuche ich ihm zu zeigen. Solange ich treffe, wird es schwer werden, an mir vorbeizukommen."