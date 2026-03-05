stürmer-frage beim nationalteam
DFB-Team - Deniz Undav reagiert auf Nagelsmann-Interview: "Er braucht auch nicht mit mir zu reden"
- Veröffentlicht: 05.03.2026
- 06:41 Uhr
- ran.de
Ein Interview von Julian Nagelsmann über den möglichen DFB-Kader bei der WM 2026 sorgt weiterhin für Furore. Auch Deniz Undav meldet sich nach der indirekten Kritik an ihm zu Wort - und verteidigt sich.
"Das ist zumindest auch eine Baustelle, die wir schließen müssen."
So äußerte sich Julian Nagelsmann zuletzt in einem "kicker"-Interview über die Situation im Sturm beim DFB-Team.
Es war eine von vielen kontroversen Aussagen, die der Bundestrainer über die aktuelle Situation des DFB-Kaders traf.
Diese Kritik traf auch Stuttgart-Stürmer Deniz Undav, der mit 14 Bundesliga-Toren hinter Harry Kane der zweitbeste Torjäger der Bundesliga ist. "Ich habe das Interview nicht gelesen. Im Endeffekt bin ich ein Stürmer mit guten Statistiken. Ich liefere Woche für Woche ab und versuche mich so zu empfehlen", erklärte er bei der "BILD".
Undav deutete zudem an ein unterkühltes Verhältnis zum Bundestrainer an. "Ich habe mit ihm seit der Winterpause kein Gespräch gehabt. Er braucht auch nicht mit mir zu reden. Meine Argumente sind auf dem Platz. Das versuche ich ihm zu zeigen. Solange ich treffe, wird es schwer werden, an mir vorbeizukommen."
Deniz Undav über Mittelstürmer-Diskussion: "Geht mir auf den Zeiger"
Undav kommt wettbewerbsübergreifend in 33 Spielen auf 29 Scorer-Punkte (18 Tore, 11 Vorlagen) - fühlt sich aber trotz dieser starken Statistiken nicht gewertschätzt. "Aber darüber wird nicht geredet. Mein Name fällt da nie auf der Mittelstürmer Position. Dafür, dass ich für viele kein Stürmer bin, habe ich die beste Quote."
Die Mittelstürmer-Diskussion ist für Undav nicht neu. Auch beim VfB gab es zuletzt Unruhe, als sein Trainer Sebastian Hoeneß Ermedin Demirovic als "einzig echten Mittelstürmer im Kader" betitelte.
Undav reagierte auch darauf mit Unverständnis. "Was ist denn ein Mittelstürmer? Doch der, der trifft", sagte der VfB-Star süffisant. "Ich habe die beste Quote, daher verstehe ich nicht, dass man über andere Stürmer spricht und nicht über mich. Dass mein Name immer nur als falsche Neun fällt. Das habe ich schon gesagt, dass mir das auf den Zeiger geht. Das höre ich mein Leben lang. Ich dachte, dass das jetzt, nachdem ich so gut treffe, aufhört. Ich bin einfach ein guter klassischer Stürmer, der auch ein guter Zehner sein kann. Das ist aber nicht meine Schuld, dass ich die Qualität habe. Ich bin Stürmer, ich treffe und kann vorbereiten."