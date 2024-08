Anzeige

Nach der Fabelsaison im vergangenen Jahr will Bayer Leverkusen auch in dieser Saison wieder nach Titeln greifen. Jetzt soll im Pokal gegen Carl Zeiss Jena der erste Schritt zur Titelverteidigung gemacht werden. So verfolgt Ihr das Duell im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Am Mittwochabend startet Bayer 04 Leverkusen in die DFB-Pokal-Saison 2024/25.

Nach erfolgreichem Bundesliga-Auftakt ist der Deutsche Meister aus Leverkusen in der 1. Runde im DFB-Pokal beim Viertligisten Carl Zeiss Jena gefordert.

Bereits eine Woche vor dem Sieg über Borussia Mönchengladbach hatte die Werkself im Elfmeterschießen des Supercups gegen den VfB Stuttgart den ersten Titel der Saison eingefahren.

Auch im ersten Spiel der neuen Bundesliga-Saison siegte Bayer Leverkusen bei der Borussia, war dabei allerdings auf einen Elfmeter von Florian Wirtz angewiesen, den der Youngstar im Nachschuss verwandelte. Zuvor hatte der Deutsche Meister eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben.

Gegner Carl Zeiss Jena reitet in der Regionalliga Nordost aktuell auf einer Erfolgswelle. Zum Saisonstart gab es fünf Siege aus fünf Spielen, in denen die Thüringer insgesamt 17 Treffer erzielten. Leverkusen muss sich also auf eine eingespielte Offensive gefasst machen.