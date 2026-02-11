Kai Havertz klebt das Pech offenbar an den Füßen. Der Nationalspieler des FC Arsenal hat sich offenbar erneut verletzt.

Der gerade erst nach langer Verletzung genesene Fußball-Nationalspieler Kai Havertz muss offenbar erneut kürzer treten.

Laut eines Berichts von "The Athletic" hat der Profi des FC Arsenal eine nicht genauer definierte Muskelverletzung erlitten. Havertz werde mindestens bis zum London-Derby gegen Tottenham Hotspur am 22. Februar fehlen. Eine Bestätigung vonseiten des Klubs gab es zunächst nicht.