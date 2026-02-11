- Anzeige -
Fußball

FC Arsenal: Kai Havertz offenbar erneut verletzt - droht die nächste lange Pause?

  • Aktualisiert: 11.02.2026
  • 23:10 Uhr
  • SID

Kai Havertz klebt das Pech offenbar an den Füßen. Der Nationalspieler des FC Arsenal hat sich offenbar erneut verletzt.

Der gerade erst nach langer Verletzung genesene Fußball-Nationalspieler Kai Havertz muss offenbar erneut kürzer treten.

Laut eines Berichts von "The Athletic" hat der Profi des FC Arsenal eine nicht genauer definierte Muskelverletzung erlitten. Havertz werde mindestens bis zum London-Derby gegen Tottenham Hotspur am 22. Februar fehlen. Eine Bestätigung vonseiten des Klubs gab es zunächst nicht.

Havertz gab erst vor einem Monat sein Comeback

Havertz hatte am 11. Januar sein Comeback gegeben. Der Nationalspieler war davor lediglich am ersten Spieltag im vergangenen August bei Manchester United zum Einsatz gekommen, kurz darauf unterzog er sich einer Knie-OP. Ende Januar durfte er erstmals von Beginn an ran - 357 Tagen nach dem letzten Spiel, in dem er in der Startelf stand.

Der 26-Jährige wollte sich mit guten Leistungen für die WM in den USA, Mexiko und Kanada empfehlen. Sein letztes Länderspiel absolvierte Havertz am 19. November 2024 gegen Ungarn.

