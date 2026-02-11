Florian Wirtz und der FC Liverpool halten weiter Kurs Richtung Champions League. Im Kampf um die Meisterschaft erhöhte Manchester City derweil den Druck.

Hoffnungsträger Florian Wirtz hat mit dem FC Liverpool in der Premier League die Champions-League-Plätze weiter im Visier. Das Team des deutschen Fußball-Nationalspielers gewann am Mittwoch beim AFC Sunderland mit 1:0 (0:0) und verkürzte den Rückstand auf den viertplatzierten Rekordmeister Manchester United auf vier Punkte. Die ersten vier Teams qualifizieren sich für die Königsklasse.

Für einen Angriff auf die Spitze wird es in dieser Saison nicht mehr reichen, der Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal beträgt 14 Punkte - und die Gunners sind an diesem 26. Spieltag erst noch im Einsatz.

Deutlich näher dran ist Manchester City. Das Team von Coach Pep Guardiola rückte durch ein souveränes 3:0 (3:0) gegen Bernd Lenos FC Fulham vorerst bis auf drei Punkte an Arsenal heran. Erling Haaland traf bereits in der 39. Minute zum 3:0 - danach ließ es der Favorit ruhiger angehen und sparte Kräfte.