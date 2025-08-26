Der FC Bayern München sucht händeringend nach einem Leihspieler für die bereits begonnene Saison. Besonders heiß sind aktuell die Spekulationen um Chelsea-Stürmer Nicolas Jackson. Doch kann der 24-Jährige die Münchner auch verstärken? ran nimmt den möglichen Neuzugang genauer unter die Lupe. von Dominik Hager Der Name Nicolas Jackson wurde von Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl in diesem Sommer schon mehrmals dementiert, jedoch hat das die Gerüchte um den Chelsea-Star nie verstummen lassen. Aktuell scheint die Angelegenheit konkreter denn je zu sein. Laut Informationen der "Bild" hat der FC Bayern mit Jackson selbst schon eine Einigung erzielt. Zudem berichteten auch "Sky", Transfer-Experte Fabrizio Romano und mehrere englische Quellen von Gesprächen zwischen den Münchnern und dem Angreifer.

Nicolas Jackson zum FC Bayern? Das sind die Stärken des Chelsea-Stars Nicolas Jackson steht vor allem für Athletik und Schnelligkeit. Der 24-Jährige bringt ordentlich PS auf den Fußballplatz und ist bei seinen Läufen in die Tiefe nur schwer zu stoppen. Der 1,87 Meter große Stürmer weiß sein Tempo und seine Körperlichkeit einzusetzen, um sich die Abwehrspieler vom Leibe zu halten und sich in Zweikämpfen und Laufduellen durchzusetzen. Dies sorgt dafür, dass Jackson sehr gut darin ist, sich Chancen zu erarbeiten. Der Angreifer findet häufig die richtigen Laufwege und taucht dann relativ frei vor dem Tor auf. Hat der Stürmer nur noch einen Verteidiger gegen sich oder ein wenig Platz zur Verfügung, hat er auch durchaus die Qualität, erfolgreich ins Dribbling zu gehen und sich selbst Richtung Tor durchzutanken. Aus diesem Grund ist er insbesondere in Konter-Situationen sehr wertvoll. Seine Laufstärke und sein Arbeitseinsatz machen Jackson außerdem zu einem guten Pressung-Spieler. Selbst wenn er diesbezüglich im taktischen Bereich noch Luft nach oben hat, versteht es der Angreifer durchaus, die gegnerische Abwehr beim Spielaufbau zu stören.

Nicolas Jackson: Das sind die Schwächen des Angreifers Das ganz große Problem von Nicolas Jackson ist seine Chancenverwertung. Der 24-Jährige vergibt zu viele Top-Gelegenheiten, teilweise in ziemlicher Slapstick-Manier. Im Netz kursieren zahlreiche Videos über die liegen gelassenen Chancen des Angreifers. Zwar ist das nicht immer sonderlich aussagekräftig, jedoch sprechen auch die X-Goals dafür, dass Jackson in dieser Kategorie Schwächen hat. In der Premier League brachte er es 2023/24 auf 14 Tore bei 18,64 x-Goals, 2024/25 dann auf zehn Tore bei 12,34 x-Goals. Für einen Top-Stürmer ist das natürlich zu wenig. Zum Vergleich: Harry Kane erzielte in der Vorsaison 26 Bundesligatore bei nur 20,47 x-Goals. Dass Jackson mit 30 Toren und zwölf Assists in gut 6000 Pflichtspielminuten im Chelsea-Trikot eine ordentliche Ausbeute verzeichnet, liegt also definitiv nicht an seinem Abschluss, sondern an seiner Gabe, sich in gute Positionen zu manövrieren. Kommentar: Transferpolitik des BVB rächt sich bitter

Welche Rolle kann Nicolas Jackson beim FC Bayern spielen? Nicolas Jackson ist in erster Linie ein Mittelstürmer. Folgerichtig wäre sein direkter Konkurrent Harry Kane. Natürlich ist es völlig utopisch, dass Jackson Kane aus der Startelf verdrängen kann, jedoch wäre es für die Bayern natürlich sinnvoll, einen Backup zu haben. Kane ist bereits 32 Jahre alt und hat ab und an kleinere Wehwehchen. Jackson könnte dem Engländer Ruhepausen ermöglichen, was sich insbesondere in der Rückrunde positiv bemerkbar machen dürfte. Allerdings besteht hier das Problem, dass Jackson als Stürmertyp nicht unbedingt eine passende Besetzung für die Rolle als alleiniger Neuner beim FC Bayern ist. Die Münchner haben meist viel Ballbesitz und sind es gewohnt, einen Angreifer zu haben, der Bälle gegen viele Gegenspieler behaupten kann - auch wenn er mit dem Rücken zum Tor steht. In dieser Hinsicht ist aber Jackson deutlich schwächer als Kane oder zuvor Robert Lewandowski und Eric Maxim Choupo-Moting. Zudem bleibt in den meisten Spielen für Jackson nicht viel Platz für seine Tiefenläufe, wobei er von Top-Passgebern wie Joshua Kimmich sicherlich trotzdem gefunden werden würde. Zweifel kann man gewiss auch daran haben, ob er seine Stärke bei Kontern häufig genug einbringen kann. Noten zum Bundesliga-Auftakt: Bayerns Offensive brennt Feuerwerk ab

News und Gerüchte rund um den FC Bayern München Tatsächlich würde Jackson wohl besser funktionieren, wenn Kane auf dem Platz ist. Durch die gegensätzlichen Profile beider Angreifer könnten sich beide in einer Doppelspitze gut ergänzen. Kane wäre eher der Stürmer, der entgegenkommt, während Jackson derjenige ist, der die Tiefe sucht. Auf diese Weise würden sie sich gegenseitig Räume verschaffen. Gewissermaßen könnte das Duo Jackson und Kane ähnlich harmonieren wie es Heung-Min Son und Kane jahrelang bei Tottenham Hotspur getan haben. Hierbei sei aber einschränkend angemerkt, dass Son in den engen Räumen durch seine technischen Fertigkeiten im Vorteil gegen Jackson war. Dank seiner Schnelligkeit kann man Jackson auch ohne Bedenken als Außenstürmer aufstellen. Dies ist zwar gewiss nicht seine Paradeposition im Ballbesitzfußball, jedoch wäre er zumindest eine Alternative. Dies ist angesichts der knappen Personalsituation beim FCB ja nicht ganz unerheblich.

