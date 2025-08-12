Anzeige
1. Runde im DFB-Pokal

DFB-Pokal jetzt live: Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen im Free-TV, Liveticker und im Joyn-Livestream - Halbzeit 0:0

  • Aktualisiert: 15.08.2025
  • 21:42 Uhr

In der 1. Runde des DFB-Pokals kommt es heute zum Duell zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

In der vergangenen Saison zog Arminia Bielefeld sensationell als Drittligist in das Finale des DFB-Pokals ein, musste sich dort allerdings mit 2:4 gegen den VfB Stuttgart geschlagen geben.

Eine Wiederholung eines solchen Pokal-Wunders dürfte sicher der Traum der Ostwestfalen sein, erscheint aber erstmal unwahrscheinlich.

DSC Arminia Bielefeld v Fortuna Düsseldorf - 2. Bundesliga

Gegen Werder Bremen gehen die Bielefelder aber keinswegs als Underdog in die Partie. In der 2. Bundesliga feierte der Aufsteiger zum Saisonstart gleich zwei Siege (5:1 vs. Fortuna Düsseldorf und 2:0 vs. Arminia Bielefeld), zeigte sich also in beeindruckender Frühform.

Für Werder Bremen hingegen wird die Partie gegen die Arminia das erste Pflichtspiel der Spielzeit sein. Wo die Mannschaft um Neu-Trainer Horst Steffen steht, ist noch völlig unklar.

Das Wichtigste in Kürze

So verfolgt Ihr das Spiel im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker.

Die Aufstellungen: So gehen Bielefeld und Bremen in die Partie

Aufstellung von Arminia Bielefeld: Kersken - Lannert, L. Schneider, Großer, Handwerker - Russo, Mehlem, Corboz - Sarenren Bazee, Schreck - Grodowski

Aufstellung von Werder Bremen: Zetterer - Agu, Stark, Friedl, Wöber - Bittencourt, Lynen - Grüll, Schmid, Covic - Njinmah

Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Erstrundenspiel im DFB-Pokal?

1. Runde im DFB-Pokal: Läuft Bielefeld gegen Bremen heute im Free-TV?

Ja! Das ZDF überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

DFB-Pokal heute im Livestream: Bielefeld vs. Bremen kostenlos auf Joyn sehen

Die ZDF-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ZDF-Website und auch in der Mediathek zu finden.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Erstrundenpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

Arminia Bielefeld - Werder Bremen heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Bei Sky. Der Anbieter zeigt alle Partien des Wettbewerbs live. Um die entsprechenden Sender zu empfangen, ist dafür aber ein Pay-TV-Vertrag notwendig.

Bremen zu Gast in Bielefeld heute live: Wo gibt's einen Ticker zur 1. Runde im DFB-Pokal?

Wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen heute live: Alle Informationen zur Übertragung der 1. Runde im DFB-Pokal

  • Spiel: Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen
  • Datum und Uhrzeit: 15. August; 20:45 Uhr
  • Trainer: Mitch Kniat (Arminia Bielefeld), Horst Steffen (Werder Bremen)
  • Free-TV: ZDF
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, ZDF-Mediathek, Sky GO, WOW TV
  • Liveticker: ran.de, ran-App
