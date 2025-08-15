In einem emotionalen Eröffnungsspiel ist Nationalspieler Florian Wirtz mit dem FC Liverpool erfolgreich in die Mission Titelverteidigung in der Premier League gestartet.

Der englische Meister FC Liverpool gewann den Auftakt in der Premier League an der heimischen Anfield Road mit 4:2 (1:0) gegen den AFC Bournemouth.

Die Partie wurde von der Trauer um Diogo Jota und dessen jüngeren Bruder Andre Silva begleitet, derer vor der Partie mit einer Schweigeminute und einer großen Choreografie gedacht wurde.

Die Liverpool-Fans ehrten ihren früheren Spieler und dessen Bruder, die in der Nacht zum 3. Juli bei einem Autounfall in Spanien gestorben waren, indem sie auf zwei Tribünen Pappen in Grün, Rot und Weiß in die Höhe hielten und so Initialen und Rückennummer der beiden Portugiesen formten: "DJ20" und "AS30". Während der Hymne "You'll never walk alone" waren zudem erneut zahlreiche Schals und Fahnen mit Diogo Jotas Konterfei zu sehen.