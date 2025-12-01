Achtelfinale im DFB-Pokal im Joyn-Livestream
Union Berlin vs. FC Bayern heute live: DFB-Pokal-Achtelfinale im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker
- Aktualisiert: 03.12.2025
- 16:33 Uhr
Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft Union Berlin auf den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.
Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft Union Berlin auf den FC Bayern München. Bereits im ersten Duell dieser Saison sorgten die Berliner für eine Überraschung.
- DFB-Pokal: Das Achtelfinale zwischen Union Berlin und dem FC Bayern am 03.12. ab 20:45 Uhr im Livestream auf Joyn
Sie beendeten die beeindruckende Serie der Bayern von 16 Siegen aus 16 Pflichtspielen. Erst ein Last-Minute-Treffer von Harry Kane rettete dem Rekordmeister damals ein 2:2.
Zuletzt mussten die Münchner zudem ihre erste Niederlage der laufenden Champions-League-Saison hinnehmen. Gegen Arsenal unterlag das Team mit 1:3.
Union Berlin präsentiert sich in der Bundesliga stabil. Aktuell belegen die Köpenicker mit 15 Punkten den achten Tabellenplatz.
Union Berlin vs. FC Bayern heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal?
- Spiel: Union Berlin vs. FC Bayern
- Wettbewerb: DFB-Pokal, Achtelfinale
- Datum: 03. Dezember 2025
- Uhrzeit: 20:45 Uhr
- Austragungsort: Stadion An der Alten Försterei (Berlin)
Achtelfinale im DFB-Pokal: Läuft Union vs. Bayern heute im Free-TV?
Ja! Das ZDF überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.
DFB-Pokal heute im Livestream: Union gegen Bayern kostenlos auf Joyn sehen
Die ZDF-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ZDF-Website und auch in der Mediathek zu finden.
Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Achtelfinalpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.
Union Berlin - FC Bayern München heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?
Bei Sky. Der Anbieter überträgt alle Spiele des Wettbewerbs live. Für den Empfang der jeweiligen Sender wird allerdings ein Pay-TV-Vertrag benötigt.
Bayern zu Gast in Berlin heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Achtelfinale im DFB-Pokal?
Einen Liveticker zu Union Berlin gegen FC Bayern gibt's wie gewohnt auf ran.de.
Union Berlin vs. FC Bayern heute live: Alle Informationen zur Übertragung des Achtelfinals im DFB-Pokal
- Spiel: Union Berlin vs. FC Bayern
- Datum und Uhrzeit: 03. Dezember 2025; 20:45 Uhr
- Trainer: Steffen Baumgart (Union Berlin), Vincent Kompany (FC Bayern)
- Free-TV: ZDF
- Pay-TV: Sky
- Livestream: Joyn, Sky Go, WOW TV
- Liveticker: ran.de