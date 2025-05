Am 19. Mai vor 18 Jahren feierte der VfB Stuttgart euphorisch seinen letzten Meistertitel – dank eines Traumtors von "Hitz the Hammer".

Hitzlsperger: Ja, ich werde da sein und für "ESPN" arbeiten – und dass ich dem VfB nach wie vor eng verbunden bin; ich glaube, das verstehen auch alle. Trotzdem werde ich das Spiel so kommentieren, wie es von einem Experten zu erwarten ist. Die Arminia-Fans müssen sich also keine Sorgen machen.

ran: Damals herrschte eine unfassbare Stimmung in Berlin. Diesmal könnte es ähnlich werden, da gefühlt ganz Bielefeld und Stuttgart in die Hauptstadt reisen.

Hitzlsperger: Wir waren alle enttäuscht. Zumal es das erste Double für den VfB gewesen wäre. Deshalb wäre es natürlich überragend gewesen. Aber wir sind in Nürnberg auf einen Gegner getroffen, der uns schon in der Bundesligasaison echte Probleme bereitet hatte. Und die frühe Rote Karte nach einer halben Stunde gegen Cacau hat da auch nicht geholfen, zumal es über 120 Minuten ging.

ran: Am Montag hat sich der Tag zum 18. Mal gejährt, als Sie den VfB am 34. Spieltag der Saison 2006/2007 gegen Cottbus zur Meisterschaft geschossen haben. Das heißt, Neugeborene, die damals von VfB-Fans nach Ihnen benannt wurden, sind jetzt volljährig…

Angelo Stiller? "Da kann man den VfB beglückwünschen"

ran: Die Favoritenrolle ist eindeutig verteilt. Kann da eigentlich etwas schief gehen?

Hitzlsperger: Es ist ja völlig klar, dass der Bundesligist der Favorit ist. Und der VfB hat mit dem Siegen gegen Augsburg und in Leipzig gezeigt, dass die Mannschaft wieder in der Spur ist. Aber Bielefeld spielt eine überragende Saison. Die haben nach dem Aufstieg in die Zweite Liga und dem Erfolg im Halbfinale gegen Leverkusen auch großes Selbstbewusstsein und ich vermute, sie nehmen die Rolle des Außenseiters gerne an. Letztes Jahr im Endspiel zwischen Bayer Leverkusen, die eine außergewöhnliche Saison spielten, und Kaiserslautern als Zweitligist, der knapp den Abstieg vermieden hat, ist es hinten raus auch nochmal eng geworden. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, aber Bayer war einfach müde. Ich rechne allerdings nicht damit, dass der VfB diesmal ähnlich einbricht und es nochmal spannend macht. Also ich gehe schon von einem Stuttgarter Pokalsieg aus.

ran: Im Halbfinale beim 3:1 gegen Leipzig traf Angelo Stiller mit einem fulminanten Volleyschuss, bei dem auch Sie sich an Ihren Siegtreffer 2007 gegen Cottbus erinnert fühlten. Wie wichtig wäre sein Einsatz nach seiner Bänderverletzung?

Hitzlsperger: Sehr wichtig. Wie er die Bälle verteilt, wie er sich anbietet, seine Passquote, all das gehört zur Spitzenklasse in der Bundesliga. Da kann man den VfB beglückwünschen, dass sich Stiller unter Sebastian Hoeneß so entwickelt hat.

ran: Ist Nick Woltemade trotzdem Stuttgarts Spieler der Saison?

Hitzlsperger: Ja, finde ich schon. Nick Woltemade muss man hervorheben als den herausragenden VfB-Spieler. Solch einen Spielertyp gibt es nicht allzu häufig; groß gewachsen und dennoch technisch derart versiert. Er war für mich der beste Stuttgarter in dieser Spielzeit und hat es jetzt zu Recht in die A-Nationalmannschaft geschafft. Es hätte mich eher überrascht, wenn er nicht nominiert worden wäre. Ich finde es absolut richtig, weil er sie sich durch seine Leistung verdient hat. Seine Fähigkeiten haben nicht viele in der deutschen Mannschaft, weil er trotz seiner Köpergröße technisch sehr versiert ist.