DFB-Pokalfinale: Arminia Bielefeld gegen VfB Stuttgart im Free-TV, Stream, Ticker - Ergebnis 2:4

Das Finale des DFB-Pokals steht an und die Kräfteverhältnisse könnten nicht unterschiedlicher sein. So seht ihr die Partie zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart im Free-TV und Livestream.

Der VfB Stuttgart ist der DFB-Pokalsieger 2024/25! Hoeneß' Mannschaft wird seiner Favoritenrolle im Finale gerecht und gewinnt gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld mit 4:2. Für die Schwaben ist es der erste Titel seit 18 Jahren und der vorzeitige Höhepunkt von Hoeneß' unfassbarer Amtszeit. Sarenren Bazee hätte früh für einen anderen Pokalabend sorgen können, ließ eine Riesenchance allerdings mit einem Lattenkracher liegen (12.).

So konnte Stuttgart in nur 13 Minuten die Weichen auf Pokalsieg stellen und bestrafte drei dicke Patzer der Arminen eiskalt zur 3:0-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit schienen die Schwaben keine Zweifel mehr an ihrem Sieg aufkommen zu lassen, Millot erhöhte auf 4:0 (66.). Doch nach Kanias Treffer (82.) und Vagnomans Eigentor (85.) fing der Bundesligist nochmal an zu zittern. Die Arminia glaubte kurzzeitig nochmal an das Wunder, doch die Zeit rannte den Ostwestfalen davon. Während der VfB nächste Saison wieder durch Europa reist, darf die Arminia nach der ersten Trauer stolz auf eine sensationelle Pokalsaison zurückblicken.