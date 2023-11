Anzeige

Ein Stotterer von Dayot Upamecano während einer Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft sorgt im Internet für hämische Kommentare. Bayern-Fans stehen dem Verteidiger bei. Upamecano selbst begleitet das Thema schon seit seiner Kindheit.

Frankreichs Nationalspieler Dayot Upamecano sprach im Vorfeld der Begegnung gegen Gibraltar auf der Pressekonferenz des französischen Teams. Dabei fing der 25-Jährige in einem Satz unvermittelt an zu stottern. Nach einem kurzem Griff an die Nase setzte er den Satz neu an.

Im Internet machte der Stotterer auf TikTok, X und Instagram die Runde - und veranlasste einige User zu hämischen Kommentaren. Im Gegenzug stellten sich die Bayern-Fans auf seine Seite und forderten Solidarität.

Das Thema Stottern begleitete Upamecano schon als Kind. "Es war eine schwierige Zeit. In der Schule hatte ich Angst, etwas zu sagen, weil ich immer erst ein wenig Zeit zum Überlegen gebraucht habe und die anderen Kinder sich dann deshalb über mich lustig gemacht haben", sagte der Innenverteidiger in einem Interview mit dem Bayern-Magazin "51".

Upamecano weiter: "Das hat wehgetan. Ich habe mir aber immer gesagt, dass ich einfach weiterreden muss und mich nicht irritieren lassen darf - diese Menschen werden mein Leben nicht beeinflussen. Nach und nach hörte es auf. Ich war auch oft bei einer Logopädin", so der Verteidiger vor seinem Wechsel nach München.