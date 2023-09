EM-Qualifikation: Frankreich weiterhin ungeschlagen, die Niederlande ziehen nach

Anzeige

Am 5. Spieltag der EM-Qualifikation kann Frankreich gegen Irland den fünften Sieg in Folge einfahren. Frankreich führt die Gruppe B vor den Niederlanden an, die Griechenland überzeugend schlugen.

Vizeweltmeister Frankreich strebt der Fußball-EM 2024 in Deutschland weiter mit Siebenmeilenstiefeln entgegen. Fünf Tage vor dem Länderspiel in Dortmund gegen die deutsche Nationalmannschaft feierte der frühere Titelträger mit Superstar Kylian Mbappe in der Gruppe B gegen Irland mit 2:0 (1:0) im fünften Spiel den fünften Sieg.

Frankreich stellte in Paris mit dem Münchner Abwehrstar Dayot Upamecano in der Startelf die Weichen durch das Führungstor von Aurelien Tchouameni (19.) frühzeitig auf Sieg. Drei Minuten nach der Pause sorgte der frühere Mönchengladbacher Marcus Thuram schon für die Entscheidung.

Frankreichs mutmaßlich stärkster Rivale Niederlande verdrängte Griechenland durch ein 3:0 (3:0) vom zweiten Platz, hat aber wie die Griechen schon neun Zähler Rückstand auf die Equipe Tricolore.

Oranje machte in Eindhoven im Duell der Ex-Europameister mit den Griechen schon vor dem Seitenwechsel alles klar. Der Hoffenheimer Wout Weghorst, der ebenso wie der Leipziger Xavi Simons in der Anfangsformation stand, beseitigte bereits sechs Minuten vor dem Halbzeitpfiff mit dem dritten Treffer der Platzherren alle Zweifel am Erfolg. Nach der Pause verwalteten die Gastgeber den Sieg nur noch.