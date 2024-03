Dieser Glaube an die eigene Stärke, diese Weigerung, eine Niederlage zu akzeptieren - es ist ein Charakterzug, der die ganz großen Mannschaften im Weltfußball auszeichnet. Die Mentalität, die andere Teams so nicht haben. Sollte es noch einen Beweis gebraucht haben, dass Leverkusen ganz oben angekommen ist - dieser Donnerstag lieferte ihn.

"Ich weiß nicht, ob das immer Dusel ist", sagte er nach dem völlig verrückten 3:2 (0:0)-Sieg gegen Qarabag Agdam im Achtelfinale der Europa League bei "RTL" und setzte zum Plädoyer auf seine Mannschaftskameraden an. "Wir glauben immer bis zum Ende an uns. Wir opfern uns auf und unsere Einwechselspieler funktionieren auch", sagte der Nationalspieler.

Wo andere Teams in Erleichterung verfallen und die Verlängerung als Erfolg akzeptieren, legte Bayer nach. Kurz vor dem Siegtreffer eroberte Exequiel Palacios den Ball mit einer absoluten Monstergrätsche. Diese Szene goss die gesamte Mentalität in die Form einer einzigen Aktion.

Späte Siege am Fließband: Bayers neue Qualität

Das Rückspiel gegen Qarabag war bei weitem nicht das erste Spiel in dieser Saison, das Leverkusen spät zu seinen Gunsten drehte. Die Siege in Augsburg Mitte Januar und eine Woche später in Leipzig, der Erfolg im Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart, der späte Ausgleich in Baku vergangene Woche - immer traf Leverkusen kurz vor oder in der Nachspielzeit.

Kein Wunder, dass bereits Vergleiche mit dem "Bayern-Dusel" des FCB gezogen werden, der Siege in der Nachspielzeit in der Vergangenheit beinahe schon als eine eigene Kunstform etabliert hat.

Und zur Wahrheit gehört auch: Solche späten Erfolge haben immer auch mit einer Brise Glück zu tun. Aber Glück, so heißt es ja auch immer wieder, muss man sich erarbeiten. Und das funktioniert am besten mit Wille und Mentalität. Nur, wer daran glaubt, kann auch vom Glück geküsst werden.

Und Leverkusen glaubt daran. Kein Wunder, denn mit jedem derartigen Spiel wächst das Selbstvertrauen in neue Höhen. Der FC Bayern drückt diese Selbstsicherheit als "Mia san Mia" aus, doch was Leverkusen derzeit veranstaltet, übertrifft das sogar noch. Zumindest in der laufenden Saison.