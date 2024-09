Die Fans kommen aber nicht umhin, eine gewisse Ähnlichkeit im Frankfurter Heim-Trikot der Saison 2022/23 zu erkennen. Beide Jerseys sind nahezu komplett in Weiß gehalten. Einzig die schwarzen Ränder an Ärmel und Kragen unterscheiden das Trikot von 22/23 auf den ersten Blick vom neuen Europa-League-Dress.

Außerdem bietet das Trikot am unteren Rand eine visuelle Komponente. "Auf der Vorderseite befindet sich ein rechteckiges Hologramm, das je nach Blickwinkel die Jahreszahlen 1980 und 2022 abbildet – angelehnt an unsere Europapokalsiege", heißt es vonseiten der Eintracht.

"International historisch in Weiß" heißt es auf den Social-Media-Kanälen des Vereins. Das Trikot soll es nur in der eigentlich den Spielern vorbehaltenen hochwertigsten Version im Sortiment von Ausrüster Nike geben.

"La Bestia Blanca" ist zurück! Eintracht Frankfurt hat am Donnerstag das neue Europa-League-Trikot vorgestellt. Es ist nahezu gänzlich in Weiß gehalten.

Bei einigen Fans kommen die immer sehr ähnlich aussehenden Trikots nicht gut an. "Find ich leider mega öde", schrieb beispielsweise @frankfurtertyp auf "X". "Nicht innovativ aber macht man nichts falsch mit", sagt @Ickthumb auf der selben Plattform.

Ein anderer User erhofft sich mehr Farben ab der Saison 2025/2026, wenn mit Adidas ein neuer Ausstatter bei den "Adlerträgern" am Ruder ist.

In der Europa League trifft die Eintracht am kommenden Donnerstag (26. September) zum Auftakt auf Viktoria Pilsen (Im Liveticker auf ran.de und in der ran App).