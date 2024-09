Jermaine Jones bietet sich als Rauls Co-Trainer an

"Wir haben zusammen bei Schalke gespielt und weiterhin Kontakt gehalten. Ich könnte eine gute Ergänzung in seinem Trainerstab sein. Natürlich könnte ich Raul unterstützen und wäre dazu bereit", so der 42-Jährige bei "Sport 1". Jones spielte von 2007 bis 2014 für Schalke und trainiert aktuell einen Drittligisten in den USA. Da er aber auch über eine UEFA-Lizenz verfügt, könnte er auch in der Bundesliga arbeiten.