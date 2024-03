Anzeige

Die Europa-League-Viertelfinals werden ausgelost. Mit wem bekommen es Bayer Leverkusen und der FC Liverpool zu tun? Die Ziehung hier im Liveticker.

+++ "Heimteam" im Finale ist schließlich der Sieger des ersten Halbfinals. Damit ist die Ziehung durch. Nochmal die vier Viertelfinals im Überblick:

AC Mailand - AS Rom

FC Liverpool - Atalanta Bergamo

Bayer Leverkusen - West Ham United

SL Benfica - Olympique Marseille

+++ Nun zu den Wegen ins Finale. Der Sieger des vierten Viertelfinals (Benfica oder Marseille) bestreitet das erste Spiel im Halbfinale zu Hause gegen den Sieger des zweiten Viertelfinals (Liverpool oder Atalanta). Der Gewinner des ersten Viertelfinals (Milan oder Roma) hat zunächst Heimrecht gegen den Sieger des dritten Viertelfinals (Leverkusen oder West Ham).

+++ Und auch das vierte Viertelfinale steht: Benfica Lissabon spielt gegen Olympique Marseille.

+++ Nun kennt auch Bayer Leverkusen seinen Gegner. Die Alonso-Elf bekommt es mit dem Freiburg-Bezwinger West Ham United zu tun.

+++ Nächstes Match: Der FC Liverpool trifft auf Atalanta Bergamo.

+++ Und es geht los, die erste Paarung steht: Die AC Mailand duelliert sich mit der AS Rom.

+++ Pedro Pinto begrüßt die Anwesenden, Giorgio Marchetti stellt die Losfee vor. Wer im Viertelfinale gegen wen spielt, liegt heute in den Händen von Ex-Stürmer Fernando Llorente. Mit Sevilla gewann der Spanier 2016 den Wettbewerb.

+++ Eine separate Auslosung für Halbfinale und Finale wird es auch bei der Europa League nicht geben. Sowohl die Halbfinal-Paarungen als auch das Heimrecht in der Vorschlussrunde sowie das "Heimteam" für das Finale werden direkt ausgelost.

+++ Das Prozedere bei der Ziehung gleicht der vom CL-Viertelfinale. Es gibt keine Setzliste mehr, alle Paarungen sind möglich. Das zuerst gezogene Team hat im Hinspiel Heimrecht und muss im Rückspiel auswärts ran.

+++ Und die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso könnte es in der Runde der letzten Acht mit ganz dicken Brocken zu tun bekommen. Die klangvollsten Namen sind sicherlich der FC Liverpool und die AC Mailand, aber auch die fünf weiteren Klubs haben es in sich. Neben der AS Rom, Atalanta Bergamo und Olympique Marseille stehen auch noch Benfica Lissabon und eben West Ham im Viertelfinale.

+++ Mit dabei ist noch ein deutscher Vertreter: Bayer Leverkusen. Die "Werkself" setzte sich im Achtelfinale knapp gegen Qarabag FK durch. Für Freiburg war hingegen Schluss, das 0:5 im Rückspiel bei West Ham United war gleichbedeutend mit dem Aus.

+++ Nach der Auslosung der Champions-League-Viertelfinals folgt nun die Europa League. Wie sehen die vier Viertelfinals aus und wie ist der Weg ins Finale für die Teams? Ab 13 Uhr wissen wir mehr.