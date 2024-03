Anzeige

Die Auslosung der Champions-League-Viertelfinals steht an. Mit wem bekommen es der BVB und der FC Bayern zu tun? Und wie sehen die anderen Paarungen aus? Wir begleiten die Ziehung hier im Liveticker.

+++ Am heutigen Tag werden übrigens auch direkt die Wege in das Finale ausgelost. Sowohl Dortmund als auch der FC Bayern wissen also ab ca. 12:30 Uhr, gegen wen es im Halbfinale gehen könnte und ob sie zuerst zu Hause oder auswärts ran müssten.

+++ Die Paarung hätte es definitiv in sich, das gilt aber für jeden möglichen FCB- oder BVB-Gegner. Mittlerweile ist nur noch die Creme de la Creme des europäischen Fußballs vertreten. Neben den bereits angesprochenen "Königlichen" buchten auch Paris-Saint Germain, der FC Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid und der FC Barcelona das Viertelfinal-Ticket.

+++ Ab dem Viertelfinale sind übrigens auch Begegnungen von Teams aus einem Verband möglich. Es könnte somit zum direkten Duell zwischen Dortmund und dem FC Bayern kommen.

+++ Die Münchner gaben sich in ihrem Rückspiel gegen Lazio Rom keine Blöße und fertigten die Italiener mit 3:0 ab, es war eine der besten Saisonleistungen. Das Hinspiel in der "Ewigen Stadt" ging noch mit 0:1 verloren. Beim BVB war der Viertelfinal-Einzug schon knapper, auf das 1:1 im Hinspiel in Eindhoven folgte ein wackliges 1:0 auf heimischem Platz.

+++ Beinahe wäre neben dem BVB und dem FCB auch noch RB Leipzig in das Viertelfinale vorgedrungen. Gegen Real Madrid spielten die Sachsen lange sehr gut mit und schieden auch aufgrund strittiger Schiedsrichterentscheidungen aus.

+++ Heute wird die Auslosung letztmals im altbekannten Modus mit mehreren Lostöpfen und den darin befindlichen Kugeln vonstatten gehen. Ab der Saison 2024 ist Schluss damit. Warum das so ist und wie die Ziehung dann läuft, könnt ihr hier nachlesen.

+++ Die Blicke richten sich langsam, aber sich gespannt nach Nyon. Dort steht um 12 Uhr die Auslosung der Champions-League-Viertelfinals an. Aus deutscher Sicht besonders spannend: Mit wem bekommen es der FC Bayern und Borussia Dortmund in der Runde der letzten Acht zu tun?