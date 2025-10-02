Der SC Freiburg kommt in der Europa League beim FC Bologna nicht über ein Remis hinaus - auch wegen eines Fehlers von Torwart Noah Atubolu.

Unentschieden gerettet, aber den Sieg verschenkt: Nach einem Schnitzer von Torhüter Noah Atubolu hat der SC Freiburg in seinem zweiten Spiel in der Europa League einen weiteren "Dreier" verpasst. Dank eines von Junior Adamu verwandelten Handelfmeters (57./nach Videobeweis) erreichte die Mannschaft von Trainer Julian Schuster immerhin ein mehr als verdientes 1:1 (0:1) beim FC Bologna.

"Ich bin zufrieden, aber da war auch noch mehr drin, wir hatten einige Chancen, die wir hätten machen können", sagte Adamu mit Blick auf zahlreiche guten Chancen der Freiburger nach seinem Ausgleich bei RTL+. "Das 1:1 geht schon in Ordnung", sagte Sportvorstand Jochen Saier, "wir haben eine gute, stabile, sehr seriöse Leistung gezeigt".

Riccardo Orsolini (29.) hatte den italienischen Pokalsieger zunächst in Führung gebracht, dabei machte Atubolo eine denkbar unglückliche Figur. Nach dem Ausgleich waren die Freiburger, die vor einer Woche gegen den FC Basel gewonnen hatten (2:1), überlegen und mehrfach nahe dran am Sieg, sie scheiterten aber immer wieder am Polen Lukasz Skorupski im Tor der Rossoblu.