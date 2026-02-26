Der VfB erlebt einen Horrorstart und kassiert gegen Celtic Glasgow nach 28 Sekunden ein Gegentor. Zittern müssen die Schwaben aber trotz glanzloser Leistung nicht.

Der VfB Stuttgart hat seinen Vorsprung ins Ziel gebracht und trotz eines glanzlosen Auftritts das Achtelfinale der Europa League erreicht.

Eine Woche nach dem überzeugenden 4:1-Erfolg in Schottland reichte der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß im Rückspiel gegen Celtic Glasgow ein unglückliches 0:1 (0:1), um in die Runde der letzten 16 einzuziehen.

Luke McCowan (1.) hatte mit seinem Treffer nach 28 Sekunden zunächst für einen Horrorstart des VfB gesorgt, zittern musste Stuttgart in der Folge jedoch nie. Vielmehr wäre der Ausgleich für den Pokalsieger, der oft zu unpräzise agierte, verdient gewesen.

Nun darf der VfB gespannt auf die Achtelfinal-Auslosung am Freitag (13.00 Uhr) in Nyon/Schweiz blicken. Der FC Porto oder Sporting Braga sind die möglichen Gegner.