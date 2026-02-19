- Anzeige -
- Anzeige -
Europa League

Eroberung des "Paradise": VfB Stuttgart nach Sieg bei Celtic auf Achtelfinalkurs

  • Aktualisiert: 19.02.2026
  • 23:07 Uhr
  • SID
Bilal El Khannouss
Bilal El Khannouss© IMAGO/STEINSIEK.CH

Eiskalt im "Paradise": Der VfB Stuttgart hat das Tor zum Achtelfinale der Europa League sehr weit aufgestoßen.

Der VfB Stuttgart von Trainer Sebastian Hoeneß gewann das Play-off-Hinspiel bei Celtic Glasgow am Donnerstag verdient mit 4:1 (2:1) und erarbeitete sich eine exzellente Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag (ab 18:45 Uhr im Liveticker) in Stuttgart.

Doppeltorschütze Bilal El Khannouss (15., 28.), Jamie Leweling (57.) und Tiago Tomás (90.+3) führten den VfB im legendären Celtic Park, von den Fans auch liebevoll "Paradise" genannt, zum Sieg. Benjamin Nygren (21.) hatte nach einem Patzer im Aufbauspiel der Stuttgarter den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.

Weil sich der überlegene VfB aber anders als zuletzt kaltschnäuzig vor dem Tor präsentierte, reicht im Rückspiel schon eine knappe Niederlage, um ins Achtelfinale einzuziehen. Dort ginge es in jedem Fall nach Portugal: Der FC Porto oder Sporting Braga kämen als Gegner infrage.

- Anzeige -
- Anzeige -

Demirovic-Tor wegen Abseitsstellung aberkannt

Die Vorfreude auf die legendäre Atmosphäre in Glasgow war bei den Stuttgartern riesig gewesen. "Die Stimmung wird überragend sein", betonte Hoeneß. Mit Ausnahme eines bösen Fehlpasses von Kapitän Atakan Karazor, der Nygrens Treffer einleitete, zeigte sich seine Mannschaft davon aber gänzlich unbeeindruckt.

- Anzeige -
- Anzeige -

Messi-Jubel! Siebenjähriger Sohn feiert wie Papa Lionel

Vielmehr kontrollierte der VfB die Partie in der ersten Halbzeit nahezu nach Belieben. Mit großer Ballsicherheit, die sie schon in ihrer Vizemeister-Saison vor zwei Jahren ausgezeichnet hatte, legten sich die Stuttgarter die Gastgeber immer wieder zurecht - und stießen dann eiskalt zu.

Daran änderte sich auch nichts, als Celtic verbessert aus der Pause kam: Leweling traf von der Strafraumkante. Nach dem vermeintlichen 4:1 durch Ermedin Demirovic verließen die ersten schottischen Fans das Stadion, der Stürmer stand jedoch knapp im Abseits.

News und Videos zur Europa League
Fussball UEFA Europa League 2025 - 2026, Play-Offs Hinspiel - Celtic FC Glasgow vs VfB Stuttgart - Celtic Park Stadion (Glasgow, Schottland): Jamie Leweling (VfB Stuttgart, 18) Daizen Maeda (Celtic...
News

VfB Stuttgart: "Seid ihr besoffen?" Admin kassiert Spott

  • 19.02.2026
  • 23:34 Uhr
Stuttgart
News

VfB Stuttgart heute live: Europa League gegen Celtic im Free-TV, Stream - Halbzeit 1:2

  • 19.02.2026
  • 22:18 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League heute live: Spielplan, TV-Übertragung und Stream - wer zeigt den VfB Stuttgart?

  • 19.02.2026
  • 20:31 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League: Attraktives Los für den VfB Stuttgart

  • 30.01.2026
  • 13:26 Uhr
Stuttgart, Fußball Europa League , VfB Stuttgart vs. BSC Young Boys Bern , v.. Torschütze Deniz Undav (VfB) jubelt über sein Tor zum 1:0 mit Maximilian Mittelstädt *** Stuttgart, Soccer Europa Leag...
News

Europa League: So geht es für den VfB und Freiburg weiter

  • 29.01.2026
  • 23:34 Uhr
Letzter Spieltag der Ligaphase: Lille gegen Freiburg
News

Freiburg verliert in Lille: Achtelfinal-Einzug mit fadem Beigeschmack

  • 29.01.2026
  • 22:55 Uhr
PAOK-Fans bei einem Pokalspiel 2024
News

Tragischer Unfall: PAOK-Fans sterben auf Weg nach Lyon

  • 28.01.2026
  • 10:54 Uhr
2237396937
News

Europa League 2025/26: Auslosung der Playoffs live – Datum, Turnierbaum, TV-Übertragung und Livestream

  • 26.01.2026
  • 19:35 Uhr
2245408372
News

AS Rom vs. VfB Stuttgart: Wer überträgt die Europa League im Free-TV, Livestream? Ergebnis 0:2

  • 24.01.2026
  • 11:02 Uhr
AS Roma v VfB Stuttgart - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7
News

Europa League: So vermeiden Stuttgart und Freiburg die Playoffs

  • 23.01.2026
  • 10:23 Uhr