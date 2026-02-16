- Anzeige -
Europa League

VfB Stuttgart feiert klaren Sieg: Europa League gegen Celtic im Free-TV, Stream

  • Aktualisiert: 20.02.2026
  • 00:26 Uhr
  • ran.de
© IMAGO/Sven Simon

Im Hinspiel der Zwischenrunde der Europa League muss der VfB Stuttgart bei Celtic Glasgow antreten. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.

Update, 22:50 Uhr: Stuttgart gewinnt deutlich

Der VfB Stuttgart gewinnt mit 4:1 im Celtic Park gegen Celtic Glasgow und hat eine traumhafte Ausgangslage für das Rückspiel am nächsten Donnerstag.

VfB Stuttgart schlägt Celtic Glasgow: Netzreaktionen

Update, 21:55 Uhr: VfB führt zur Halbzeit

Lambrechts pfeift zur Pause und nach 45 Minuten führt der VfB Stuttgart auswärts mit 2:1 gegen Celtic Glasgow. Die Cannstätter kamen gut in die Partie und konnten sich früh mit einem Treffer belohnen. Karazor eroberte einen zweiten Ball, den Undav zu El Khannouss verlängerte. Dieser zog aus 15 Metern ab und brachte den Ball in den Maschen unter.

Europa League: Celtic vs. Stuttgart im Liveticker

Dabei machte Schmeichel nicht die beste Figur. Von den Bhoys kam offensiv nur wenig. Dennoch kamen sie zum schnellen Ausgleich durch einen groben Patzer von Karazor. Der Kapitän der Schwaben geriet vor dem eigenen Sechzehner unter Druck und spielte den Ball genau in den Fuß von Nygren, der zum 1:1 ausglich. Doch diesen Schnitzer schüttelten die Gäste schnell ab. Erneut sorgte El Khannouss für die Führung des VfB. Eine abgefälschte Flanke landete direkt beim Stuttgarter Offensivspieler, der per Kopf auf 2:1 erhöhte. Danach spielte der VfB souverän und ließ nichts weiter anbrennen. Von Celtic Glasgow kam in der ersten Hälfte eindeutig zu wenig, die dadurch auch die eigenen Anhänger verloren.

Update, 20:15 Uhr: Aufstellungen da

Glasgow: Schmeichel - Araujo, Trusty, Scales, Tierney - Paulo Bernardo, McGregor, Nygren - Maeda, Cvancara, Tounekti

Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendriks - Karazor, Stiller, El Khannouss, Undav, Leweling - Demirovic

Europa League live: Wer zeigt heute den VfB Stuttgart?

Für den VfB Stuttgart geht es nach Platz 11 in der Ligaphase der Europa League in der Zwischenrunde weiter. Die Schwaben bekommen es in der ersten K.o.-Runde des Wettbewerbs mit dem schottischen Topklub Celtic Glasgow zu tun.

Celtic schloss die Ligaphase mit elf Punkten auf Platz 21 ab und schaffte es damit nur recht knapp in die Zwischenrunde der Europa League.

Allerdings sollte der VfB gewarnt sein, vor allem auch vor der hitzigen Atmosphäre im Celtic Park. Zumal Stuttgart bislang in der laufenden Europa-League-Saison gerade auswärts oftmals enttäuschte.

Im Laufe der Ligaphase verloren die Schwaben in Basel (0:2), bei Fenerbahce Istanbul (0:1) und auch bei der Roma (0:2), blieben dabei sogar jeweils ohne eigenen Treffer. Allerdings gewann Celtic zuhause in der Europa League bislang auch nur zwei der vier Partien (2:1 gegen Sturm Graz und 4:2 gegen Utrecht).

Celtic Glasgow vs. VfB Stuttgart im TV, Stream und Ticker heute live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?

Stuttgart bei Celtic Glasgow heute live: Wo läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?

RTL zeigt an jedem Europa-League-Spieltag eine Partie im Free-TV. Das Spiel zwischen Celtic Glasgow und dem VfB Stuttgart wird bei RTL übertragen.

VfB gastiert heute in Glasgow: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?

Das Duell zwischen Celtic Glasgow und dem VfB Stuttgart läuft zudem im Livestream auf RTL+. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Stuttgart muss zu Celtic Glasgow: Wo gibt es heute einen Liveticker zur Europa League?

Einen Liveticker zu Celtic vs. VfB Stuttgart gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Celtic Glasgwo vs. VfB Stuttgart im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: Celtic Glasgow vs. VfB Stuttgart
  • Wettbewerb: Europa League, Zwischenrunde
  • Datum und Uhrzeit: 19. Februar 2026; 21:00 Uhr
  • Trainer: Martin O'Neill (Celtic Glasgow), Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de
