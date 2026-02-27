"Historisch": VfB will trotz Niederlage "genießen"

Mit der unglücklichen Pleite wollte sich VfB-Trainer Sebastian Hoeneß gar nicht mehr lange aufhalten. Entscheidend sei, dass der VfB das Achtelfinale der Europa League erreicht hat.

"Wir hätten natürlich gerne gewonnen, ganz klar", sagte der Trainer des VfB Stuttgart nach dem 0:1 (0:1) im Playoff-Rückspiel gegen Celtic Glasgow. Aber, ergänzte Hoeneß: "Der VfB hat jetzt das erste Mal seit 13 Jahren wieder ein Achtelfinale in der Europa League erreicht. Das ist eine historische Leistung."

Entsprechend wolle man den Abend "erstmal genießen", wie Fabian Wohlgemuth betonte. "Und dabei", ergänzte der Sportvorstand, "sollten wir nicht vergessen, dass wir hier vor drei Jahren noch die Relegation gespielt haben. Deshalb genießen wir das und freuen uns jetzt auf die nächste Runde."