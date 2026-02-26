- Anzeige -
Fußball

Europa League: Tedesco fliegt trotz Sieg mit Fenerbahce aus den Playoffs

Der frühere Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco ist mit Fenerbahce Istanbul in den Playoffs der Europa League ausgeschieden.

Die Türken gewann zwar am Donnerstagabend bei Nottingham Forest 2:1 (1:0), das 0:3 aus dem Hinspiel holten sie aber nicht mehr auf.

Nach einem Doppelpack von Kerem Aktürkoglu (22./48. Foulelfmeter) hoffte Tedesco, der im September 2025 bei Fener auf José Mourinho gefolgt war, auf eine erfolgreiche Aufholjagd. Doch der frühere Leverkusener Callum Hudson-Odoi (68.) brachte Nottingham mit dem Deutschen Stefan Ortega im Tor auf den Weg ins Achtelfinale.

Dort trifft Nottingham entweder auf Real Betis aus Spanien oder den FC Midtjylland aus Dänemark. Die Auslosung findet am Freitag im Schweizer Nyon statt.

