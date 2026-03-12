Der SC Freiburg muss für den Traum vom ersten Viertelfinal-Einzug seiner Europacup-Geschichte eine gewaltige Schippe drauflegen und seinen Heim-Nimbus wahren.

Der schwache Bundesligist SC Freiburg verlor nach einem müden Kick 0:1 (0:1) im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League beim viermaligen belgischen Meister KRC Genk.

Zakaria El Ouahdi (24.) traf für den fünfmaligen belgischen Pokalsieger. Der Sport-Club braucht im Rückspiel in der kommenden Woche eine deutliche Leistungssteigerung. In der laufenden Europacup-Saison haben die Freiburger alle Heimspiele gewonnen.

"Wir haben wichtige Wochen vor uns. Wir wollen in allen Wettbewerben das Beste rausholen und alles raushauen", sagte SC-Kapitän Christian Günter vor der Partie mit Blick auf den Europacup, den Bundesliga-Endspurt und das Halbfinale im DFB-Pokal beim Titelverteidiger VfB Stuttgart.