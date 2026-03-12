Nach vogelwilden sieben Minuten ist der erste Einzug des VfB Stuttgart in ein Europacup-Viertelfinale seit 28 Jahren in weite Ferne gerückt.

Der DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart verlor im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League zu Hause 1:2 (1:2) gegen den 30-maligen portugiesischen Meister FC Porto.

Terem Moffi (21.) und Rodrigo Mora (27.) trafen für den Spitzenreiter aus Portugal. Das Tor von Nationalstürmer Deniz Undav (40.) war zu wenig für den Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga. Das Rückspiel in Porto steht schon in der kommenden Woche auf dem Programm.

"Das ist in einem Achtelfinale schon ein außergewöhnlich starker Gegner", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor der Partie: "Es ist eine Mannschaft, die für mich auch im Achtelfinale der Champions League stehen könnte. Da ist Hochleistung gefordert."