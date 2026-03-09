Der VfB Stuttgart verliert das Achtelfinal Hinspiel gegen Porto mit 2:1 und muss nächste Woche in Porto gewinnen, um noch eine Runde weiter zu kommen. Schwache 10 Minuten mit zwei Treffen von Porto in Halbzeit eins bringen den VfB hier um ein bessere Ergebnis. Undav stellte zwar noch vor der Pause den Anschluss her, in Durchgang zwei aber fehlte den Schwaben die Durchschlagskraft. Einmal jubelten die VfB-Fans zwar, doch der Treffer von Stiller wurde wegen einer Abseitsposition im Vorfeld vom VAR nachträglich aberkannt. Weiter geht es für Stuttgart in der Liga Sonntag daheim gegen Leipzig. Porto empfängt daheim Moreirense, ehe dann am Donnerstag das Rückspiel gegen Stuttgart im Estadio do Dragao anstehst.

Der VfB Stuttgart empfängt im Achtelfinale der Europa League den FC Porto. Hier ist das Hinspiel live im Free-TV zu sehen.

Porto führt in Stuttgart zur Pause knapp mit 2:1. Der VfB kam besser rein in diese Partie und hatte in den ersten 20 Minuten deutlich mehr vom Spiel. Ein Doppelschlag binnen sechs Minuten, begünstigt durch zwei individuelle Fehler der Stuttgarter, brachte Porto plötzlich auf die Anzeigetafel. Stuttgart geriet ins Schwimmen, befreite sich aber zum Ende hin mehr und mehr wieder und kam durch Undav zum verdienten Anschluss. In dieser unterhaltsamen Partie ist in Durchgang zwei noch alles drin.

Porto : Diogo Costa - Alberto Costa, Thiago Silva, Bednarek, Zaidu - S. Fofana, Rosario, Rodrigo Mora - William Gomes, Moffi, Borja Sainz

Stuttgart : Nübel - Nartey, Jeltsch, Chabot, Hendriks - Karazor, Stiller, El Khannouss, Undav, Leweling - Demirovic

Europa League: So seht ihr den VfB heute live und kostenlos

Der VfB Stuttgart trifft im Achtelfinale der Europa League auf den FC Porto. Das Hinspiel zwischen dem Bundesliga-Klub und dem portugiesischen Traditionsverein steigt am Donnerstag (ab 18:45 Uhr im Liveticker).

Die Schwaben konnten sich in den Playoffs dank eines sehr starken Auftritts im Hinspiel gegen Celtic Glasgow durchsetzen und stehen erstmals seit 2013 wieder in einem internationalen Achtelfinale.

Die Hoffnung, dass die Reise noch ein wenig weitergeht, ist durchaus gegeben. Immerhin belegt der VfB in der Bundesliga den vierten Tabellenplatz und gehört in den letzten Wochen zu den formstärksten Teams in Deutschland.

Zu verdanken ist dies insbesondere Stürmer Deniz Undav, der sich in einer herausragenden Form befindet.

Der Gegner hat es allerdings in sich. Der FC Porto konnte die Ligaphase in der Europa League sechs Plätze vor dem VfB auf Rang fünf beenden und führt die portugiesische Liga souverän vor Sporting und Benfica Lissabon an.

Beeindruckend ist beim FC Porto insbesondere die Defensive. In 25 Ligaspielen kassierte das Team lediglich zehn Gegentor.

Für den VfB Stuttgart wäre ein Sieg im Hinspiel enorm wichtig, da sich der Klub über seine Heimstärke definiert.