Am 5. Spieltag der Europa League muss der VfB Stuttgart auswärts bei den Go Ahead Eagles in Deventer antreten. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.

Der VfB Stuttgart ist mit sechs Punkten nach vier Partien einigermaßen ordentlich in die Ligaphase der Europa League gestartet und nun wartet am fünften Spieltag das Auswärtsspiel bei den Go Ahead Eagles aus Deventer.

Mit Blick auf die Tabellensituation ist es ein Duell auf Augenhöhe zwischen den Niederländern und dem VfB. Beide Teams holten aus den bisherigen vier Partien sechs Punkte, sind damit jeweils in den Top 24, die es in die K.o.-Phase des Wettbewerbs schaffen.

Während die Go Ahead Eagles zuletzt in der Europa League mit 0:2 bei Red Bull Salzburg unterlagen, gewann der VfB im Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam mit 2:0. Bilal El Khannouss (84.) und Deniz Undav (90.+1) sorgten mit ihren späten Treffern für den Sieg der Schwaben.