5. Spieltag in der Europa League
Go Ahead Eagles vs. VfB Stuttgart heute live: Übertragung der Europa League im Free-TV, Stream und Ticker
- Aktualisiert: 27.11.2025
- 08:26 Uhr
- ran.de
Am 5. Spieltag der Europa League muss der VfB Stuttgart auswärts bei den Go Ahead Eagles in Deventer antreten. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.
Der VfB Stuttgart ist mit sechs Punkten nach vier Partien einigermaßen ordentlich in die Ligaphase der Europa League gestartet und nun wartet am fünften Spieltag das Auswärtsspiel bei den Go Ahead Eagles aus Deventer.
Mit Blick auf die Tabellensituation ist es ein Duell auf Augenhöhe zwischen den Niederländern und dem VfB. Beide Teams holten aus den bisherigen vier Partien sechs Punkte, sind damit jeweils in den Top 24, die es in die K.o.-Phase des Wettbewerbs schaffen.
Während die Go Ahead Eagles zuletzt in der Europa League mit 0:2 bei Red Bull Salzburg unterlagen, gewann der VfB im Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam mit 2:0. Bilal El Khannouss (84.) und Deniz Undav (90.+1) sorgten mit ihren späten Treffern für den Sieg der Schwaben.
Go Ahead Eagles vs. VfB Stuttgart heute live: Datum, Uhrzeit, Austragungsort
- Spiel: Go Ahead Eagles vs. VfB Stuttgart
- Wettbewerb: Europa League, Ligaphase (5. Spieltag)
- Datum: 27. November 2025
- Uhrzeit: 21:00 Uhr
- Austragungsort: De Adelaarshorst (Deventer)
Stuttgart auswärts bei den Go Ahead Eagles heute live: Wo läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?
RTL zeigt an jedem Europa-League-Spieltag eine Partie im Free-TV. Am 5. Spieltag ist es das Duell des VfB Stuttgart auswärts bei den Go Ahead Eagles. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr.
Externer Inhalt
VfB Stuttgart gastiert in Deventer: Wo gibt es heute einen Livestream zur Europa League?
Das Duell zwischen den Go Ahead Eagles und dem VfB Stuttgart läuft zusätzlich im Livestream auf RTL+. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.
Stuttgart gastiert bei den Go Ahead Eagles: Wo gibt es heute einen Liveticker zur Europa League?
Einen Liveticker zu Go Ahead Eagles vs. VfB Stuttgart gibt es wie gewohnt auf ran.de
Go Ahead Eagles vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung
- Begegnung: Go Ahead Eagles vs. VfB Stuttgart
- Datum und Uhrzeit: 27. November 2025; 21:00 Uhr
- Trainer: Melvin Boel (Go Ahead Eagles), Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)
- Free-TV: RTL
- Pay-TV: -
- Livestream: RTL+
- Liveticker: ran.de