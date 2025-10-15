Anzeige
Europa League

VfB Stuttgart – Fenerbahce live: Alle Infos zur Übertragung und zum Liveticker vom Europa-League-Kracher

  • Aktualisiert: 18.10.2025
  • 11:39 Uhr
  • ran.de

Am 3. Spieltag der Europa League gastiert der VfB Stuttgart bei Fenerbahce Istanbul. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.

Auf den VfB Stuttgart wartet am dritten Ligaphasen-Spieltag der Europa League eine ganz schwierige Aufgabe. Die Schwaben müssen nach Istanbul reisen und im Sükrü Saracoglu Stadium bestehen.

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß hat im Wettbewerb mit dem 2:1-Heimerfolg gegen Celta Vigo eigentlich einen Start nach Maß erwischt.

Eine Woche später erwischten die Schwaben aber beim FC Basel einen absolut gebrauchten Tag. Der Bundesligisten gab gegen das Team aus der Schweiz 29 Schüsse ab, erzielte aber keinen einzigen Treffer. Ermedin Demirovic vergab unter anderem einen Elfmeter, weshalb am Ende eine unbefriedigende 0:2-Pleite auf dem Tableau stand.

Apropos Demirovic: Der Mittelstürmer, der sich abgesehen von der Basel-Partie bislang sehr treffsicher gezeigt hat, wird dem VfB monatelang fehlen und damit auch in Istanbul nicht zur Verfügung stehen. Immerhin kehrt dafür Deniz Undav zurück und soll für Torgefahr sorgen.

In der Bundesliga lief es für die Schwaben zuletzt gut, was Rang vier in der Tabelle widerspiegelt. Gegner Fenerbahce rangiert in der türkischen Süper Lig ebenfalls an der vierten Position, was jedoch nicht ganz zufriedenstellend ist.

In der Europa League gab es für die Türken nach einem 1:3 in Zagreb einen 2:1-Heimsieg gegen Nizza, womit Fenerbahce in der Tabelle auf Platz 20 und damit knapp vor dem VfB rangiert.

Die Ausgangslage vor der Partie ist völlig offen. ran hat alle Informationen zum Match zusammengefasst.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zur Europa League

  • Alle News zur VfB Stuttgart

  • Stuttgarts Tomás träumt von WM mit Ronaldo: "Bin auf dem Radar"

Fenerbahce Istanbul vs. VfB Stuttgart live: Datum, Uhrzeit, Austragungsort

  • Spiel: Fenerbahce Istanbul vs. VfB Stuttgart
  • Wettbewerb: Europa League; Ligaphase (3. Spieltag)
  • Datum: 23. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 18:45 Uhr
  • Austragungsort: Sükrü Saracoglu Stadium (Stuttgart)

Stuttgart bei Fenerbahce heute live: Wo läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?

RTL zeigt an jedem Europa-League-Spieltag eine Partie im Free-TV. Am 3. Spieltag wird jedoch das Duell zwischen Freiburg und Utrecht live übertragen. Folgerichtig ist Stuttgart vs. Istanbul nicht im Free-TV zu sehen.

Stuttgart gastiert in Istanbul: Wo gibt es heute einen Livestream zur Europa League?

Das Duell zwischen Fenerbahce Istanbul und dem VfB Stuttgart läuft im Livestream auf RTL+. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Fenerbahce empfängt den VfB Stuttgart: Wo gibt es einen Liveticker zur Europa League?

Einen Liveticker zu Fenerbahce Istanbul vs. VfB Stuttgart gibt es wie gewohnt auf ran.de

Fenerbahce Istanbul vs. VfB Stuttgart live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: Fenerbahce Istanbul vs. VfB Stuttgart
  • Datum und Uhrzeit: 23. Oktober 2025; 18:45 Uhr
  • Trainer: Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Domenico Tedesco (Fenerbahce Istanbul)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de
