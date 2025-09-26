Der VfB Stuttgart feiert in der Europa League einen Sieg gegen Celta Vigo. Zwei Neuzugänge können dabei überzeugen.

Etwas schüchtern standen Badredine Bouanani und Bilal El Khannouss beim Interview, das Lob für die beiden Neuzugänge übernahmen beim VfB Stuttgart lieber andere. "Sie sind brutal hier angekommen", schwärmte Stürmer Ermedin Demirovic nach dem 2:1 (0:0) des VfB zum Start in die Europa League gegen Celta Vigo bei "RTL". Ein gelungener Auftakt, an dem die beiden Neuen einen nicht unwesentlichen Anteil hatten.

Mit je einem Treffer hatten Bouanani (51.) und El Khannouss (68.) den VfB zum Sieg geschossen. Sie hätten beide "auf diesen Moment gewartet, seitdem wir angekommen sind", sagte El Khannouss. "Man hatte gar nicht das Gefühl, dass sie hier neu sind", lobte Demirovic im Anschluss: "Sie sind zwei super Fußballer, diese freche Art auf dem Platz hilft uns natürlich."