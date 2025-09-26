Anzeige
Bundesliga live in sat.1, auf joyn und im stream auf ran.de

FC Bayern München: Keine Oktoberfest-Heimspiele? FIFA-Reform sorgt für Ende der Tradition

  • Aktualisiert: 26.09.2025
  • 14:28 Uhr
  • SID

FC Bayern München muss künftig während des Oktoberfests auf Heimspiele verzichten. Die neue FIFA-Reform beendet die Wiesn-Tradition.

Für Bayern München boten Heimspiele während des Oktoberfests zuletzt eher selten Grund zur Freude.

Vielleicht ist es für den Rekordmeister also eine gute Nachricht, dass die Begegnung gegen Werder Bremen am Freitag (ab 20.30 Uhr im Liveticker) das vorerst letzte Wiesn-Spiel wird. Grund ist ein neuer Pflichtspielkalender des Weltverbands FIFA ab der kommenden Saison.

Anzeige
Anzeige

FC Bayern: Keine Oktoberfest-Heimspiele?

Denn fest steht: Bis mindestens 2030 wird es künftig während der Oktoberfestzeit eine Länderspielpause geben.

Die FIFA legt die beiden bisherigen Fenster im September und Oktober ab 2026 zu einem großen und längeren Fenster zusammen - und zwar immer Mitte September.

Anzeige
Anzeige

Eberl bedauert Ende der Oktoberfest-Heimspiele

Bayerns Sportvorstand Max Eberl bedauert gegenüber der "tz" den Verlust der Tradition. "Oktoberfest-Heimspieltage sind in München immer ein Fest. Das weiß ich nur zu gut, weil ich hier aufgewachsen bin, den FC Bayern schon früh unterstützt habe und das eine oder andere Wiesn-Spiel erlebt habe."

Es gehe "ein Stück bayerischer Tradition verloren, das viele FC-Bayern-Fans zu Recht bedauern. Auch wir als Klub freuen uns immer auf diese besonderen Festtage."

Zumindest statistisch dürfte der Verlust aber zu verschmerzen sein. Von den vergangenen zehn Heimspielen während des Oktoberfests gewannen die Bayern nur fünf.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Das Wichtigste in Kürze

Mehr News und Videos zum Fußball
Urs Meier
News

Meier nach Bayern-Elfer: "Verdammt nochmal, liebe Schiris..."

  • 26.09.2025
  • 14:54 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Übertragung im Free-TV und Joyn-Livestream - wann ist der Start der Kroos-Liga?

  • 26.09.2025
  • 14:47 Uhr
Gegen den HSV gesperrt: Steffen Baumgart
News

Sperre und Verspätung: Baumgart und Burke müssen zahlen

  • 26.09.2025
  • 14:45 Uhr
Merlin Polzin hofft auf den zweiten Sieg
News

Vor Duell mit dem Ex-Chef: Polzin lobt "Baumgart-Fußball"

  • 26.09.2025
  • 14:41 Uhr
Bülter fällt mit einer Achillessehnenentzündung aus
News

Köln gegen Stuttgart ohne Bülter

  • 26.09.2025
  • 14:12 Uhr
Torhueter Noah Atubolu (SC Freiburg) jubelt, Bundesliga, SV Werder Bremen v Club Freiburg, Weserstadion am 20. September 2025 in Bremen, Deutschland. (Foto von Marco Steinbrenner DeFodi Images) Tor...
News

Atubolu gehört in die Nationalmannschaft - ein Kommentar

  • 26.09.2025
  • 14:04 Uhr
Kane trifft mehrfach gegen Chelsea
News

Kane in Topform: Unerwarteter Wingman und die Musiala-Frage

  • 26.09.2025
  • 13:55 Uhr
Immer dynamisch: DFB-Kapitän Joshua Kimmich
News

Revolutionäres Design: So sieht das WM-Auswärtstrikot des DFB aus

  • 26.09.2025
  • 13:28 Uhr
Leitl (Funkel)
News

Hertha und Co.: Darum schwächeln Traditionsklubs in der 2. Liga

  • 26.09.2025
  • 13:17 Uhr
Torschütze Harry Kane (FC Bayern, 9), Spieler vom FC Bayern München, jubelt über das Tor zum 0:3, Jubel, jubeln, Torjubel, Torerfolg, celebrate the goal, goal, celebration, jubelt ueber das Tor, Fr...
News

"100 Millionen für Kane fast ein Schnäppchen"

  • 26.09.2025
  • 12:18 Uhr