Wettskandal in der Türbei mit folgen für den vfb?
VfB Stuttgart von Wettskandal betroffen? Fenerbahce-Spiel wohl unter Manipulationsverdacht
- Aktualisiert: 11.12.2025
- 12:33 Uhr
- ran.de
Nach der Verhaftung von Fenerbahce-Spieler Mert Hakan Yandas kommen weitere Details im Wettskandal der Türkei ans Licht. Ist auch das Europa-League-Spiel gegen den VfB Stuttgart davon betroffen?
Der Wettskandal in der Türkei zieht weiter Kreise. Nachdem im Oktober bereits tausende Spieler, Schiedsrichter und Funktionäre wegen des Verdachts auf Beteiligung an Sportwetten in den Fokus der Justiz geraten sein sollen, kam es Anfang Dezember zu Verhaftungen.
So sollen laut "Bild" insgesamt 35 Spieler, Schiedsrichter und Funktionäre in Haft genommen worden sein. Darunter auch Metehan Baltaci von Galatasaray Istanbul sowie Mert Hakan Yandas von Fenerbahce Istanbul.
Die Verhaftung von Yandas sorgt nun dafür, dass das Europa-League-Spiel gegen den VfB Stuttgart erneut in den Fokus gerät.
So soll der Fenerbahce-Profi laut der türkischen Zeitung "Sabah" mit Blick auf die Ermittlungsakte größere Geldbeträge an einen Freund überwiesen haben, dieser sollte damit wohl Sportwetten abschließen.
Die besagten Wetten sollen sich immer wieder gezielt auf Yandas‘ Mitspieler Ismail Yüksek konzentriert und vor allem Gelbe Karten und eine Mindestanzahl an Fouls beinhaltet haben.
Gelbe Karte für Yüksek in der 90.+8
Besonders prekär: Beim Europa-League-Spiel gegen den VfB Stuttgart am 23. Oktober (0:1 aus Sicht der Schwaben) holte sich Yüksek, der von Beginn an spielte und zuvor lediglich zwei Fouls begangen hatte, in der Nachspielzeit eine Gelbe Karte ab – weil er mit Deniz Undav aneinandergeriet, was zu einer Rudelbildung führte.
Laut "Sabah" hätte "die Tatsache, dass Yüksek, der in diesem Spiel nur zwei Fouls begangen hatte, Sekunden vor dem Abpfiff des Schiedsrichters nach einer Auseinandersetzung mit einem Gegenspieler eine Karte erhielt, […] Misstrauen geweckt."
Die Folgen des Wettskandals auf bereits ausgetragene Spiele sind bislang noch unklar.