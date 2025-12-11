VfB Stuttgart von Wettskandal betroffen? Fenerbahce-Spiel wohl unter Manipulationsverdacht

Nach der Verhaftung von Fenerbahce-Spieler Mert Hakan Yandas kommen weitere Details im Wettskandal der Türkei ans Licht. Ist auch das Europa-League-Spiel gegen den VfB Stuttgart davon betroffen?

Der Wettskandal in der Türkei zieht weiter Kreise. Nachdem im Oktober bereits tausende Spieler, Schiedsrichter und Funktionäre wegen des Verdachts auf Beteiligung an Sportwetten in den Fokus der Justiz geraten sein sollen, kam es Anfang Dezember zu Verhaftungen.

So sollen laut "Bild" insgesamt 35 Spieler, Schiedsrichter und Funktionäre in Haft genommen worden sein. Darunter auch Metehan Baltaci von Galatasaray Istanbul sowie Mert Hakan Yandas von Fenerbahce Istanbul.

Die Verhaftung von Yandas sorgt nun dafür, dass das Europa-League-Spiel gegen den VfB Stuttgart erneut in den Fokus gerät.

So soll der Fenerbahce-Profi laut der türkischen Zeitung "Sabah" mit Blick auf die Ermittlungsakte größere Geldbeträge an einen Freund überwiesen haben, dieser sollte damit wohl Sportwetten abschließen.