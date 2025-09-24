Europa League
VfB Stuttgart vs. Celta Vigo heute live: Europa League im Free-TV, Livestream und Ticker - Halbzeit
- Aktualisiert: 25.09.2025
- 22:03 Uhr
Am 1. Spieltag der neuen Europa-League-Saison trifft der VfB Stuttgart auf Celta Vigo. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.
Update, 25.09., 22:00 Uhr: Stuttgart zur Halbzeit torlos
Zur Pause steht es zwischen Stuttgart und Celta Vigo noch 0:0, was in allererster Linie für die Celestes eine gute Nachricht ist, die den Bus am eigenen Sechzehner parkten und fast gar keine nennenswerten Offensivaktionen hatten. Der VfB gab durchgehend den Ton an, war aber bei den zahlreichen Flanken und Hereingaben insgesamt extrem fahrig. Die wenigsten Bälle kamen an und wurde doch einmal ein Mitspieler gefunden, kam zumeist nur ein zahmer Abschluss heraus. Nur zwei Mal musste Radu im Gästetor so richtig eingreifen - bei einem Kopfball von Chema Andrés aus kurzer Distanz (9.) und bei einem Distanzschuss von Lorenz Assignon (39.). Insgesamt war das offensiv auch vom Bundesligisten noch etwas zu wenig.
Update, 25.09., 20:20 Uhr: Aufstellungen da!
Stuttgart: Nübel - Assignon, Jeltsch, Hendriks, Mittelstädt - Chema, Stiller, Bouanani, El Khannouss, Leweling - Demirovic
Vigo: Radu - Javi Rodriguez, Starfelt, Marcos Alonso - Fran Beltran, Ilaix Moriba, El-Abdellaoui, Mingueza - Iago Aspas, Durán, Jutgla
So seht ihr Stuttgart vs. Celta Vigo live im TV und Stream
Den Saisonstart in der Bundesliga hat sich der VfB Stuttgart sicherlich anders vorgestellt. Nach vier Spieltagen steht der amtierende Pokalsieger mit sechs Punkten auf Rang neun.
In der Europa League soll der Start besser laufen. Der 2:0-Sieg gegen St. Pauli am vergangenen Spieltag könnte der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß Selbstvertrauen geben.
Auch Stürmer Ermedin Demirovic zeigte sich nach dem Erfolg optimistisch: "Wir wissen, was für eine Qualität wir haben. Wir haben uns gesagt, wir wollen Energie auf den Platz bringen. Dann sieht man einfach, wie gut wir Fußball spielen können."
Besonders gut für die Schwaben: Celta Vigo kommt ohne jeglichen Rückenwind nach Stuttgart. Mit nur fünf Punkten aus den ersten sechs Partien in der spanischen Liga rangiert das Team auf Platz 15.
Wo läuft das Spiel im TV? Wird es im Free-TV übertragen? Wer bietet einen Livestream, und wo gibt’s einen Liveticker? ran liefert alle Infos.
Das Wichtigste in Kürze
VfB Stuttgart vs. Celta Vigo heute live: Datum, Uhrzeit, Austragungsort
- Spiel: VfB Stuttgart vs. Celta Vigo
- Wettbewerb: Europa League; Ligaphase (1. Spieltag)
- Datum: 25. September 2025
- Uhrzeit: 21:00 Uhr
- Austragungsort: MHPArena (Stuttgart)
Stuttgart - Celta Vigo heute live: Wo läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?
RTL überträgt das Spiel der Europa League im Free-TV. Die Übertragung startet um 20:35 Uhr, Anstoß ist um 21:00 Uhr.
Stuttgart empfängt Vigo: Wo gibt es heute einen Livestream zur Europa League?
Beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ wird das Spiel im Livestream gezeigt, dafür muss zuvor allerdings ein Abo abgeschlossen werden.
VfB Stuttgart trifft auf Celta Vigo: Wo gibt es einen Liveticker zur Europa League?
Wie gewohnt findet ihr auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store) auch heute wieder einen Liveticker zur Partie.
VfB Stuttgart vs. Celta Vigo heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung
- Begegnung: VfB Stuttgart vs. Celta Vigo
- Datum und Uhrzeit: 25. September 2025; 21:00 Uhr
- Trainer: Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Claudio Giráldez González (Celta Vigo)
- Free-TV: RTL
- Pay-TV: -
- Livestream: RTL+
- Liveticker: ran.de, ran-App