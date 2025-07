Frauen-EM: Schweiz trotz Aus gegen Spanien stolz: "Mehr, als wir uns jemals erträumt haben"

Traurig, aber mächtig stolz nimmt die Schweiz Abschied von ihrer Heim-EM. Was wird für den Gastgeber bleiben? Die Wunde von Bern heilte schnell. Als die gescheiterten Schweizer Fußball-Heldinnen durch das Spalier der übermächtigen spanischen Weltmeisterinnen vom Platz gingen, toste der Applaus durchs Wankdorf-Stadion - die Tränchen trockneten. Macht's guet: Nach dem Abschied blieb ein unbändiger Stolz auf eine Heim-EM voller Begeisterung und Freude. "Wir haben so viel bewegt in den vergangenen Wochen, so viele Herzen gewonnen", sagte Kapitänin Lia Wälti nach dem Viertelfinal-Aus, sie wirkte im Interview tief berührt: "Das war mehr, als wir uns jemals erträumt haben." Deutschland vs. Frankreich am Samstag ab 21:00 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn Rund um das 0:2 (0:0) gegen Spanien war wieder eine Euphorie zu spüren, wie sie die Schweiz zumindest im Frauensport zuvor nicht kannte. "Liebe Nati", schrieb die Boulevardzeitung "Blick", "ihr habt ein Land bewegt - das bleibt für immer!" Angesichts der vielen Probleme im EM-Vorfeld war dies ein erstaunliches Fazit. Nationaltrainerin Pia Sundhage, nicht immer unumstritten, hatte sich tief vor den Zuschauerinnen und Zuschauern verbeugt. Ihre Mannschaft ging mit einem Plakat auf die Ehrenrunde: "Merci Fans". Wälti will unbedingt noch mehr zurückgeben: "Ich hoffe, wir haben die Zeit, ausgiebig mit unseren Fans zu feiern."

Die hatten sich in einem 25.000-Personen-Marsch aus der Altstadt auf den Weg gemacht, ihre "Nati" zur Sensation zu schreien. Verbandspräsident Dominique Blanc war mittendrin. Ein Bund der Eidgenossen: "Dass in der Schweiz so etwas passiert, hätte ich niemals geglaubt", sagte Sundhage.

