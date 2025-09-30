BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF JOYN UND IM STREAM AUF RAN.DE
Hamburger SV: DFB legt Sperre für Fabio Vieira fest
Der Hamburger SV muss nach der Rotsperre auf Fabio Vieira verzichten. Der DFB gab nun bekannt, wie lange der HSV-Profi gesperrt ist.
Der Hamburger SV muss in seinen kommenden beiden Spielen in der Bundesliga auf Fabio Vieira verzichten. Dies entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag.
Der Mittelfeldspieler war beim 0:0 bei Union Berlin am vergangenen Sonntag in der Nachspielzeit (90.+8) bei hohem Tempo mit gestrecktem Bein in einen Zweikampf mit Berlins Leopold Querfeld gegangen und hatte daraufhin die Rote Karte gesehen.
Vieira verletzte sich bei der Aktion zudem selbst. Nun kann er die Zwangspause durch die Sperre in den Partien gegen den FSV Mainz 05 und bei RB Leipzig zum Auskurieren nutzen.