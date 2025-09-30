Anzeige
BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF JOYN UND IM STREAM AUF RAN.DE

Hamburger SV: DFB legt Sperre für Fabio Vieira fest

Der Hamburger SV muss nach der Rotsperre auf Fabio Vieira verzichten. Der DFB gab nun bekannt, wie lange der HSV-Profi gesperrt ist.

Der Hamburger SV muss in seinen kommenden beiden Spielen in der Bundesliga auf Fabio Vieira verzichten. Dies entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag.

Der Mittelfeldspieler war beim 0:0 bei Union Berlin am vergangenen Sonntag in der Nachspielzeit (90.+8) bei hohem Tempo mit gestrecktem Bein in einen Zweikampf mit Berlins Leopold Querfeld gegangen und hatte daraufhin die Rote Karte gesehen.

Vieira verletzte sich bei der Aktion zudem selbst. Nun kann er die Zwangspause durch die Sperre in den Partien gegen den FSV Mainz 05 und bei RB Leipzig zum Auskurieren nutzen.

Anzeige
Anzeige
Fußball: News und Videos
Can Uzun
News

Uzun doch für Deutschland? Es gibt eine Hintertür

  • 30.09.2025
  • 21:11 Uhr
imago images 1067095191
News

Elfer-Skandal in Köln? Urs Meier widerspricht deutlich

  • 30.09.2025
  • 21:08 Uhr
Saarbrückens Pick scheitert allein vor Braune
News

Remis im Spitzenspiel: Duisburg bleibt fünf Punkte vorne

  • 30.09.2025
  • 21:06 Uhr
Führt Real zum Sieg: Kylian Mbappé (M.)
News

Hattrick Mbappé: Real siegt in Kasachstan

  • 30.09.2025
  • 20:43 Uhr
Schwerer Rückschlag für ter Stegen
News

Causa ter Stegen: Barca-Boss macht Nationaltorhüter Hoffnung

  • 30.09.2025
  • 20:39 Uhr
Williams erlitt die Verletzung beim Nationalteam
News

Bilbao ohne Nico Williams beim BVB

  • 30.09.2025
  • 20:39 Uhr
David Luiz
News

David gegen Goliath: Das ist Bayern-Gegner Paphos

  • 30.09.2025
  • 20:21 Uhr
Paphos Thomalla
News

Zypern-Experte warnt: "Paphos nicht zu unterschätzen"

  • 30.09.2025
  • 20:19 Uhr
Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt, 07) und Team bejubeln das Tor zum 5:1, GER, Eintracht Frankfurt vs Galatasaray Istanbul, Fussball, UEFA Champions League, Ligaphase, 1. Spieltag, Spielzeit 2025 ...
News

Atletico Madrid vs. Eintracht Frankfurt heute live: Champions League im TV, Livestream - die Aufstellungen

  • 30.09.2025
  • 20:00 Uhr
2235980025
News

FC Bayern München in der Champions League gegen Paphos FC

  • 30.09.2025
  • 19:58 Uhr
Fußball: Galerien
imago images 1067051328

Nach Debakel-Halbzeit: Polanski-Entscheidung gefallen

  • Galerie
  • 30.09.2025
  • 17:11 Uhr
Gilberto MoraUpdate

Duell mit FC Bayern - BVB hat wohl Mexiko-Juwel im Visier

  • Galerie
  • 29.09.2025
  • 19:05 Uhr
imago images 1032690933

Das sind die 15 wertvollsten Mannschaften der Welt

  • Galerie
  • 28.09.2025
  • 14:56 Uhr
Ballon-d'Or-Kandidaten

Ballon d’Or: So viele Stimmen erhielten die Stars

  • Galerie
  • 27.09.2025
  • 11:45 Uhr
Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - Bundesliga

Bundesliga-Abgänge im Check: So läuft es bei Wirtz und Co.

  • Galerie
  • 25.09.2025
  • 21:17 Uhr
Ende einer Ära: Die besten Sprüche von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge

Rummenigge wird 70 - Kalles beste Sprüche

  • Galerie
  • 25.09.2025
  • 14:50 Uhr
2230277583Update

CL-Klub wohl dran! Kommt Benzema zurück nach Europa?

  • Galerie
  • 23.09.2025
  • 20:45 Uhr
imago images 0834911870

Ballon d’Or: Titelträger seit 1990 - sechs Franzosen

  • Galerie
  • 23.09.2025
  • 08:01 Uhr
imago images 1058600131

Top 10: Deutsche Vereine mit höchsten Strafen in der Saison 24/25

  • Galerie
  • 21.09.2025
  • 13:23 Uhr
ManU Fan

Ein Jahr kein Friseur: United-Fan mit verrückter Wette

  • Galerie
  • 19.09.2025
  • 10:23 Uhr