Frauen-EM 2025: Wie können die DFB-Frauen Frankreich knacken?

Es brauche einen "Mix" und es gehe auch darum, "wie wir uns auf dem Feld am wohlsten fühlen". Eine durchaus vielsagende Bemerkung der Schlüsselspielerin in der Offensive. Denn sie klingt danach, dass das bisher nicht so war – und so sah der Fußball, den die DFB-Frauen gezeigt haben, auch aus.

DFB-Frauen: Wie ist Frankreich zu knacken?

Nur wie will man diese Französinnen schlagen? Am besten mit mindestens einem Tor mehr, eh klar. Das Problem: Frankreich hat in drei Partien elf Tore geschossen. In einer Gruppe mit England, den Niederlanden und Wales.

Ihr Angriff ist bemerkenswert stark – wie ran bereits analysierte. In allen drei Spielen waren sie am Ende die verdienten Sieger. Aber: Frankreich hat defensiv ebenso wie Deutschland Schwächen offenbart. Immerhin vier Gegentore haben sie schon kassiert, immer wieder schwammen sie unter anderem in defensiven Umschaltsituationen, weil ihnen die Ordnung fehlte. Aber auch nach Seitenverlagerungen erlauben die Französinnen den gegnerischen Außenspielerinnen immer mal wieder zu viel Raum.

Das könnte ein Ansatzpunkt sein, um Bühl und auch Jule Brand noch mehr in Szene zu setzen. Auch bei mancher Flanke sah die Defensive von "Les Bleues" nicht immer sattelfest aus. Deutschlands Spiel ist ohnehin sehr auf hohe Hereingaben fokussiert, wenngleich der Kopf von Lea Schüller dabei zu selten gefunden wird.

In jedem Fall aber wird es ein Schlüssel sein, die eigene Offensive ins Rollen zu bekommen. Die Top-Favoriten im Turnier trafen allesamt achtmal oder häufiger in der Gruppenphase – Deutschland gelangen erst fünf Treffer. Und das, obwohl der Kader gerade im vorderen Drittel mit zum Besten zählt, was die Europameisterschaft zu bieten hat.