+++ Samstag, 19.7. 21:12 Uhr: Gwinn mit Gänsehaut-Ansprache vor Viertelfinale gegen Frankreich +++ Giulia Gwinn konnte im EM-Viertelfinale gegen Frankreich aufgrund ihrer Verletzung nicht mitwirken, doch dass die Kapitänin weiter eng an der Mannschaft dran ist, zeigte sich vor dem Anpfiff der Partie in Basel.

Mit einer emotionalen Ansprache stimmte Gwinn die deutschen Spielerinnen auf die Partie ein und fand dabei offenbar starke Worte. Die DFB-Frauen hörten sichtlich beeindruckt zu, wie Gwinn ihnen ins Gewissen redete. Die 26-Jährige vom FC Bayern war extra für dieses Spiel wieder angereist und verfolgte die Partie auf der Bank.

+++ Dienstag, 8.7. 17:15: DFB-Frauen mit großer Geste für Gwinn vor Dänemark-Spiel +++ Die DFB-Frauen bestreiten bei der EM ihr zweites Gruppenspiel gegen Dänemark. Es ist das erste Spiel ohne die verletzte Spielführerin Giulia Gwinn. Dennoch ist die Bayern-Spielerin weiterhin in den Gedanken ihrer Mitspielerinnen und wird mit mehreren schönen Gesten vor Anpfiff gewürdigt. Obwohl Gwinn bereits abgereist ist, ist ihr DFB-Trikot weiterhin prominent in der DFB-Kabine ausgestellt. Beim obligatorischen Mannschaftsfoto halten Gwinns Kolleginnen ebenfalls ihr Leibchen mit der Nummer 7 in die Kamera. Beim Spielerinnen-Kreis liegt das Trikot in der Mitte - dort wo Gwinn möglicherweise gestanden und eine Ansprache gehalten hätte. Zudem tragen alle Spielerinnen spezielle Armbänder mit Gwinns Initialen. Die 26-Jährige vom FC Bayern hatte sich beim 2:0 im ersten Gruppenspiel gegen Polen am Knie verletzt und fällt für das restliche Turnier aus. Auch interessant: Frauen-EM: Deutschland vs. Frankreich - Noten mit Heldin Berger Und: Frauen-EM: Urs Meier exklusiv über Hendrichs Rote Karte

+++ Sonntag, 6.7. 17:15: Gwinn meldet sich nach Verletzungsschock +++ Erstmals nach der Verletzung hat sich Giulia Gwinn gemeldet. Über "Instagram" teilte die Kapitänin eine Bilderreihe von der EM und schrieb dazu: "Fußball, du lässt einen fliegen und manchmal auch ganz tief fallen. Kapitänin beim EM-Auftakt, voller Stolz, voller Glaube und Überzeugung. So viel investiert, so groß geträumt. Und dann zerfällt alles in Minuten." Die 26-Jährige möchte nun von außen das Team weiter anfeuern. Denn, "das Ziel bleibt dasselbe. Jetzt heißt es: Energie bündeln, neu ausrichten und alles für dieses Team geben. Von außen. Für innen. Ganz oder gar nicht!"

+++ Samstag, 5.7. 20:47 Uhr: Gwinn reist zur Behandlung nach München +++ Giulia Gwinn wird das DFB-Quartier am Sonntag verlassen und nach Absprache mit ihrem Verein FC Bayern zurück nach München reisen. Das teilte DFB-Pressesprecherin Annette Seitz am Samstagabend mit. In München wird sich die 26-Jährige in Behandlung begeben. Geplant ist aber, dass die die am Innenband verletzte DFB-Kapitänin zum dritten Gruppenspiel gegen Schweden am 12. Juli zu den DFB-Frauen nach Zürich zurückkehrt, um die Mannschaft zu unterstützen.

+++ Samstag, 5.7. 15:49 Uhr: EM-Aus der DFB-Kapitänin +++ Wie der DFB bekanntgab, hat sich Giulia Gewinn eine Verletzung im Innenband zugezogen. Die Ausfallzeit beträgt mehrere Wochen.

Die DFB-Kapitänin verpasst somit die EM-Endrunde.

+++ Samstag, 5.7. 12:13: Erste Fotos auf Krücken aufgetaucht +++ Jetzt sind erste Bilder von Gwinn auf Krücken vor dem Teamhotel aufgetaucht. Dabei holte sie laut der "Bild" ihre Eltern ins Hotel und telefonierte vorher aufgeregt vorm Eingang. Die Sorgen über ihr Kreuzband sollen dabei unüberhörbar gewesen sein. "Nach unserem Kreis waren wir alle noch einmal in der Kabine und haben Giulia in den Arm genommen", berichtete Bundestrainer Christian Wücken nach dem Sieg gegen Polen in der "ARD": "Das Knie ist betroffen. Wir drücken alle die Daumen, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist."

Giulia Gwinn: Droht der dritte Kreuzbandriss? Die sorgenden Stimmen häufen sich um die Rechtsverteidigerin. Gwinn erlitt in ihrer jungen Karriere bereits zweimal einen Kreuzbandriss - 2021 im rechten Knie, knapp ein Jahr später im linken. Nun könnte das Horrorszenario eintreten. Ein weiterer Kreuzbandriss - der zweite im linken Knie - wäre ein brutaler Rückschlag für den Bayern-Star. "Wenn man zweimal einen Kreuzbandriss hatte und wieder am Knie verletzt ist, steht man erstmal unter Schock. Wir wollen nicht spekulieren", sagte Wück. Eine genaue Diagnose ist noch offen und wird wohl in den kommenden Tagen folgen - ob Gwinn bei der EM noch einmal mit dem Adler auf der Brust aufläuft, ist jedoch fraglich. Auch interessant: Frauen-EM 2025 - Schiedsrichter-Experte Urs Meier äußert sich zu Deutschlands Siegtor gegen Dänemark. Und: Frauen-EM 2025: Noten der DFB-Frauen gegen Schweden